“Falta de respeito”: Ary Fontoura critica atitude de participante no BBB 26

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/03/2026 às 15h30

Uma cena exibida no BBB 26 repercutiu nas redes sociais e provocou reação do ator Ary Fontoura. O artista criticou a postura da participante Milena após um episódio envolvendo o brother Jonas, ocorrido no domingo (15).

Durante a tarde, Jonas conversava com Samira enquanto estava deitado no sofá da casa. Nesse momento, Milena se aproximou e soltou um pum próximo ao rosto do participante, situação que gerou risadas entre alguns colegas do confinamento.

A cena também foi comentada por Ary Fontoura nas redes sociais. O ator classificou a atitude como desrespeitosa. “Nossa que situação. Uma baita falta de respeito. Como as pessoas acham graça nisso? Esse rapaz é muito paciente”, escreveu.

Após a publicação, alguns internautas responderam dizendo que acharam a cena engraçada. O ator, no entanto, manteve a crítica. “Não tem como achar isso engraçado. Difícil os valores estão invertidos mesmo. Dão fama e depois cancelam”, afirmou.

Dentro da casa, Jonas demonstrou incômodo com o ocorrido. Logo após a situação, ele comentou o episódio com outros participantes e questionou se o público aprova comportamentos desse tipo no programa.

Enquanto conversava com aliados durante o café, o brother relatou novamente o que havia acontecido e disse ter ficado constrangido com a atitude.

A participante Jordana, que também estava presente na conversa, afirmou não concordar com o comportamento e questionou Jonas sobre sua reação no momento da situação.

Mais tarde, o modelo ainda foi até Milena com um funil que encontrou na cozinha e fez uma brincadeira com o objeto. Em seguida, comentou que poderia usar a moeda conquistada na máquina do poder como parte da resposta ao episódio.