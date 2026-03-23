Faccionados que haviam saído de Rondônia para matar no Mato Grosso são presos

Por PM/MT

Publicada em 23/03/2026 às 09h30

Ação de policiais militares do 8º Comando Regional e das Polícias Civis de Mato Grosso e Rondônia resultou na prisão de quatro homens faccionados, na madrugada de ontem (domingo, 22), na zona rural de Colniza (MT). Os homens presos são suspeitos de praticarem homicídios na cidade mato-grossense. Duas pistolas e munições foram apreendidas com o grupo.



Conforme o boletim de ocorrência, as forças de segurança do dois Estados iniciaram uma operação integrada para desarticular uma quadrilha suspeita de cometer homicídios na região do distrito de Guatá, ao longo da semana.



Os criminosos foram identificados como membros de uma facção criminosa de Rondônia, que estavam na região para executarem membros faccionados rivais.



As informações levantadas pelos agentes de segurança, com apoio do serviço de inteligência, constataram que os suspeitos estavam em fuga para a cidade de Machadinho do Oeste, em Rondônia.



Com as diligências realizadas, os quatro criminosos foram localizados e interceptados já em Rondônia. O grupo estava de posse de duas pistolas e 40 munições de calibre .9mm, além de munições de outros calibres, porção de maconha e sete celulares.



O comandante do 8º Comando Regional da Polícia Militar, tenente-coronel Hender Ulisses da Silva, destacou o trabalho integrado das forças de segurança para a rápida localização e detenção dos criminosos.



“Deflagramos essa operação integrada a pedido do secretário de segurança, coronel Roveri, e comandante-geral da Polícia Militar, coronel Fernando, onde reforçamos nossas equipes para localizarmos esses suspeitos. Conseguimos frustrar a fuga desses homens e fazer a prisão deles, para que eles possam responder pelos crimes cometidos na região e também trazermos mais segurança para a população da nossa região”, disse o tenente-coronel.



Os quatro homens receberam voz de prisão em flagrante e foram deslocados para a delegacia de Colniza para registro da ocorrência e entregues à Polícia Civil para demais providências.