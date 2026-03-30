Exposição Educacional começa nesta terça-feira, 31 e reúne projetos de ciência e tecnologia, em Porto Velho

Por Isabelly Bulhosa

Publicada em 30/03/2026 às 16h22

A Exposição Estadual de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional (Expocitec-RO), inicia nesta terça-feira (31) e segue até quarta-feira (1º), em Porto Velho. O evento deve reunir cerca de 150 participantes, entre professores e estudantes da rede pública estadual, que irão apresentar projetos desenvolvidos nas escolas com foco em ciência, inovação e tecnologia educacional. Com iniciativa do governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), organizada pela Gerência de Tecnologia Educacional (GTEC), a Expocitec é considerada o momento culminante das ações do Projeto Sertics (Seminários Regionais de Tecnologia Educacional, Inovação e Ciência), que ao longo do ano mobiliza unidades escolares em diferentes regiões do estado.

Entre os destaques da programação estão projetos voltados à robótica educacional, uso de tecnologias em sala de aula e desenvolvimento de soluções inovadoras criadas por estudantes. A proposta é incentivar o protagonismo juvenil e ampliar o interesse pela participação em olimpíadas científicas, feiras e competições de robótica.

Além da exposição dos trabalhos, o evento também busca promover a troca de experiências entre educadores e alunos, fortalecendo práticas pedagógicas inovadoras e colaborativas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, iniciativas como essas são fundamentais para o desenvolvimento do estado. “Investir em educação, ciência e tecnologia é investir no futuro de Rondônia,” pontuou.

Segundo o titular da Seduc, Massud Badra, a Exposição representa o fortalecimento das políticas públicas voltadas à inovação educacional. “O objetivo é estimular o pensamento científico, a criatividade e preparar os alunos para os desafios do mundo contemporâneo”, ressaltou.

O coordenador de mídias educacionais, Rogério Cajueiro da Silva, enfatiza o papel estratégico do evento dentro do contexto educacional. “Enquanto coordenador de mídias educacionais, compreendo o evento como um espaço estratégico de integração entre teoria e prática, onde estudantes e professores deixam de ser apenas consumidores de tecnologia para se tornarem protagonistas na produção de conhecimento’’, salientou.