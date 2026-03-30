Experiência emocionante reúne famílias e estudantes em aula no rio Madeira

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 30/03/2026 às 16h42

De acordo com Alekis Palitot, o projeto também fortalece os vínculos familiares ao permitir que pais e responsáveis participem ativamente das atividades

Uma aula vivenciada na prática, com direito a passeio de barco pelo rio Madeira e muita história sobre a formação de Porto Velho. Assim pode ser definida mais uma edição do projeto “Porto Velho: Minhas Raízes”, realizada no último sábado (28), por iniciativa da prefeitura.

Nesta edição, crianças do Pré II da Escola Municipal Meu Pequeno Jones, acompanhadas de seus familiares, participaram de uma roda de conversa com o secretário adjunto da Semtel, professor Alekis Palitot. De forma lúdica, ele apresentou curiosidades sobre a história de Porto Velho, de Rondônia e também do mundo.

Natural de Mato Grosso do Sul, Daniela Machado acompanhou o filho, que é porto-velhense, e destacou a importância de iniciativas como essa, que ficam marcadas na memória das crianças.

“É um momento emocionante, porque mesmo não sendo nascida aqui, meus filhos são porto-velhenses, e essa aula nos dá a oportunidade de vivenciar a história dessa terra que aprendemos a amar”.

De acordo com o professor Alekis Palitot, o projeto também fortalece os vínculos familiares ao permitir que pais e responsáveis participem ativamente das atividades.

“As famílias acompanham e aprendem junto com as crianças. Esse contato é muito importante. Contamos com uma rede de turismo que dá todo o suporte ao projeto”, explicou.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou que os alunos da rede municipal representam um patrimônio valioso para o futuro da cidade.

“Essa é uma atividade lúdica e pedagógica, que também tem o objetivo de criar um sentimento de pertencimento nas nossas crianças, que são o nosso maior tesouro, para que as futuras gerações perpetuem a nossa história”, destacou.

Ao longo do ano, outros alunos da rede municipal e seus familiares ainda terão a oportunidade de participar da iniciativa.