Evento discute o impacto do acesso à água tratada na saúde pública e no desenvolvimento regional

Por Mikely Azevedo Macedo

Publicada em 19/03/2026 às 15h10

Especialistas, gestores e representantes da sociedade civil se reuniram para quarta edição do Seminário de Qualidade da Água de Ariquemes. O encontro aconteceu no Centro de Empreendedorismo e Inovação, com objetivo de fortalecer o saneamento básico como pilar de dignidade humana.

O acesso à água potável é reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um direito fundamental. Entre os temas levantamos estiveram o papel da população com relação a preservação de ambientes, como as nascentes, permitindo a renovação do recurso hídrico.

“A intenção é sensibilizar o público sobre a importância dos rios e igarapés na área urbana de Ariquemes, que contemplam uma malha hídrica de 137 km, com 75 igarapés e 3 rios, sendo importante tanto no quesito ambiental com a produção de água e corredores ecológicos, bem como sua importância na infraestrutura urbana compondo a macrodrenagem”, afirma Glauco Kozerski, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jamari.

Renata Nunes, da Ambiental Ceará, empresa do Grupo Aegea, representou a Águas de Ariquemes em uma das palestras que levantou o papel do cidadão no dia a dia, como forma de fortalecer o saneamento básico nas cidades.

"O saneamento básico, a água tratada não é apenas um serviço de infraestrutura, é um indicador de desenvolvimento. Quando garantimos água de qualidade, estamos promovendo saúde, educação e valorização imobiliária para a população. O investimento em saneamento gera economia aos cofres públicos, a cada R$ 1 real investido, R$ 4,00 são economizado em saúde e usar de maneira correta esse sistema é fundamental para fortalecê-lo", afirma a supervisora de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho (EHS).

Marco Aurélio Soares, diretor-presidente da AMR, destaca que o evento potencializa a infraestrutura de saneamento e estreita laços institucionais, garantindo que a mensagem sobre a importância da água tratada chegue de forma eficiente a todos os cidadãos.

“A AMR conta com apoio da prefeitura de Ariquemes, através da Secretaria de Meio Ambiente, de órgãos como o Instituto Federal de Rondônia, Águas de Ariquemes, todos esses atores estão aqui fortalecendo a mensagem de que a água é um recurso importante e que uma cidade com saneamento básico preserva esse bem tão importante que é a água. Nosso objetivo é que essa mensagem chegue para toda população e reforce a adesão ao saneamento básico que ajuda a impulsionar o crescimento de Ariquemes”, afirma.