EUA enviam 2.500 fuzileiros e navio ao Oriente Médio

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 14/03/2026 às 10h41

Os Estados Unidos enviaram cerca de 2.500 fuzileiros navais e um navio de assalto anfíbio para o Oriente Médio em meio à guerra contra o Irã, segundo a agência de notícias Associated Press. O envio de tropas e navios de guerra ocorre em meio à guerra entre EUA e Irã.

Contingente faz parte da 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, que está a bordo do navio USS Tripoli e de outras embarcações de assalto anfíbio. Pela localização atual, segundo a AP, os navios ainda estariam a mais de uma semana de distância das águas próximas ao Irã.

Unidades Expedicionárias de Fuzileiros Navais são treinadas para realizar desembarques anfíbios, mas também atuam em missões como reforço de segurança em embaixadas, evacuação de civis e ajuda humanitária em desastres. Os fuzileiros navais se juntarão a mais de 50 mil militares americanos já presentes na região.

Novo envio ocorre enquanto ataques do Irã no e perto do Estreito de Hormuz têm dificultado o tráfego marítimo por essa via essencial, abalando a economia global. Ainda não está claro como o novo contingente será utilizado.

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