EUA dizem que todos os seis tripulantes de avião militar que caiu no Iraque morreram

Por Notícias ao minuto

Publicada em 13/03/2026 às 15h45

Todos os seis tripulantes a bordo do avião militar dos Estados Unidos que caiu na noite de quinta-feira (12) no Iraque morreram, anunciaram as Forças Armadas dos EUA nesta sexta-feira (13).

A aeronave, um modelo KC-135, caiu quando fazia uma operação de reabastecimento de outro avião norte-americano, que não sofreu danos. As Forças Armadas dos EUA disseram ainda estar investigando as causas da queda, que ocorre em meio à guerra com o Iraque no Oriente Médio.

Mais cedo, o Comando Central das Forças Armadas dos EUA haviam informado que quatro dos seis tripulantes morreram na queda. Em um novo comunicado, porém, o Comando Central disse que nenhum dos militares a bordo da aeronave sobreviveu.

"Os seis tripulantes a bordo de um avião de reabastecimento KC-135 dos EUA que caiu no oeste do Iraque tiveram suas mortes confirmadas", disse o Exército norte-americano, em nota. "As circunstâncias do incidente estão sendo investigadas. No entanto, a perda da aeronave não foi causada por fogo inimigo ou fogo amigo".

O comunicado diz, ainda, que as duas aeronaves participavam da Operação Fúria Épica, nome que o governo de Donald Trump deu para os ataques que vem fazendo ao Irã.

O vizinho Iraque, embora tente se manter neutro no conflito, é aliado dos EUA na área de Defesa e permite a presença de soldados norte-americanos em suas bases e aeronaves militares em seu espaço aéreo.

A confirmação do Comando Central elevou para 13 o número de militares dos EUA mortos na guerra contra o Irã.

As Forças Armadas ainda não haviam revelado a identidade dos soldados mortos até a última atualização desta reportagem porque disse que ainda notificará os familiares das vítimas.

A aeronave KC-135, utilizada para reabastecer aviões de guerra durante o voo, perdeu o controle na quinta-feira (12) sobre o espaço aéreo iraquiano em meio à guerra que os EUA travam contra o Irã. Outra aeronave esteve envolvida no incidente, porém conseguiu pousar.

O KC-135 não permitia ejeção, o que pode ter reduzido as chances de sobrevivência dos tripulantes.