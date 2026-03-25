Estônia diz que drone vindo da Rússia invadiu espaço aéreo do país e atingiu usina elétrica

Por G1

Publicada em 25/03/2026 às 16h00

Um drone vindo da Rússia invadiu o espaço aéreo da Estônia na madrugada desta quarta-feira (25). A informação foi divulgada pelo Serviço de Segurança Interno (ISS).

Segundo o órgão, o equipamento também, colidiu com uma chaminé em uma usina elétrica local em Auvere.

Não houve registro de feridos nem de danos à usina, segundo autoridades da Estônia.

Uma investigação foi atribuída ao ISS, uma agência vinculada ao Ministério do Interior.

O caso será investigado pelo ISS, sob supervisão da Procuradoria-Geral da Estônia.

A usina de Auvere, operada pelo grupo Enefit Power, fica próxima à cidade de Narva, região que faz fronteira com a Rússia.

As autoridades estonianas não informaram se o drone era russo ou ucraniano.

"Estes são os efeitos da guerra de agressão em larga escala da Rússia", declarou o diretor do ISS, Marco Palloson, que expressou receio de que "incidentes do tipo aconteçam no futuro".

O episódio ocorre em meio a uma escalada recente no conflito. Nesta terça-feira (24), Rússia e Ucrânia trocaram ataques intensos com drones. Segundo autoridades ucranianas, Moscou lançou um número recorde de cerca de 950 projéteis contra o território do país.

Nos últimos dias, Kiev também tem realizado ofensivas contra alvos em território russo, incluindo o porto de Ust-Luga, no golfo da Finlândia.