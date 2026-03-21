Por Notícias ao Minuto

Publicada em 21/03/2026 às 10h09

Os Estados Unidos e Israel realizaram neste sábado (21), ataques contra o complexo nuclear iraniano de Natanz, localizado no centro do país, afirmou, num comunicado, a Agência de Energia Atômica do Irã.

“Na sequência dos ataques criminosos perpetrados pelos Estados Unidos e pelo regime sionista usurpador contra o nosso país, o complexo de enriquecimento de Natanz foi alvo de ataques nesta manhã”, afirmou a organização iraniana, citada pela agência de notícias Tasnim.

A organização nuclear iraniana acrescentou ainda que “não foi registrada nenhuma fuga de material radioativo” na área.

Natanz, o principal centro de enriquecimento de urânio do Irã, foi atingido na primeira semana da guerra, e vários edifícios parecem ter sido danificados, de acordo com imagens de satélite. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) já havia informado que “não houve consequências radiológicas” decorrentes desse ataque.

A instalação nuclear, localizada a cerca de 220 quilômetros a sudeste de Teerã, já havia sido alvo de ataques aéreos israelenses e norte-americanos durante a guerra de 12 dias entre Irã e Israel, em junho de 2025.

O ataque desta manhã ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter afirmado, na sexta-feira, que estava considerando “reduzir” as operações militares no Oriente Médio, mesmo com o envio de mais três navios de assalto anfíbio e cerca de 2.500 fuzileiros adicionais para a região.

Em 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra contra o Irã, que já teve impactos em diversos países, como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar e Bahrein, entre outros, que foram atingidos por bombardeios.