Escola Vôo da Juriti passa por ajuste na rede elétrica

Por Meiry Santos

Publicada em 17/03/2026 às 11h06

A Escola Vôo da Juriti, localizada na zona Leste de Porto Velho, passa por adequação na rede elétrica antes do início do ano letivo. A Secretaria Municipal de Educação acompanha o serviço executado pela concessionária responsável pelo fornecimento de energia. Cerca de 1.050 alunos aguardam o início das aulas enquanto ocorre a implantação da nova estrutura elétrica.

A Escola Vôo da Juriti registrou problemas no sistema de energia desde 2023. Episódios de queda no fornecimento e a queima de um transformador levaram à avaliação da rede existente. Após vistoria técnica, a concessionária indicou a implantação de nova rede para atender à demanda da unidade.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, afirmou que o prédio passou por reforma recente realizada pelo responsável pelo contrato de locação do imóvel utilizado pela escola. Segundo ele, o início das atividades depende da conclusão das adequações elétricas.

“Compreendemos a preocupação de toda a comunidade escolar com o início das aulas e com a necessidade de reposição do conteúdo para que nenhum aluno seja prejudicado. No entanto, estamos tratando de um problema que se arrastava há anos na rede elétrica da unidade e que precisava ser solucionado de forma definitiva. Nossa prioridade é garantir um ambiente seguro para alunos, professores e servidores. Por isso, a Semed está acompanhando de perto todas as providências junto à concessionária para que a situação seja resolvida o mais rápido possível e as atividades sejam iniciadas com segurança”.

Representantes da secretaria realizaram reunião com gestores da concessionária para tratar do atendimento à rede municipal de ensino. Participaram do encontro o gerente de relacionamento da Energisa, Wannuty de Almeida, e o gerente de operações, Ramon Leal Pessôa. Raphael Will Bezerra, diretor executivo da Semed, afirmaram que a articulação busca evitar impacto no calendário escolar e garantir retorno das atividades para os estudantes da Escola Vôo da Juriti.