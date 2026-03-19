Equipe de vigilância sanitária está monitorando e orientando população sobre proliferação do caramujo africano

Por Assessoria

Publicada em 19/03/2026 às 09h04

Atenção, Espigão D'Oeste! Com a chegada das chuvas e o calor da nossa região, é importante ficar atento a um visitante indesejado: o caramujo africano. Essa espécie se reproduz rapidamente em ambientes úmidos e pode trazer riscos à saúde da nossa comunidade.

Por que precisamos nos preocupar?

O caramujo africano é um transmissor da meningite eosinofílica, uma doença que afeta o sistema nervoso. Além disso, pode danificar plantações e se espalhar rapidamente pelo município. A boa notícia? Com informação e cuidado, conseguimos proteger a nossa família e o nosso Espigão.

Como se proteger:

✓ Lave bem frutas e verduras antes de consumir

✓ Evite contato direto com caramujos sem proteção (use luvas)

✓ Não deixe água parada em vasos, pneus ou recipientes

✓ Mantenha ambientes secos e limpos

✓ Se encontrar caramujos, avise a Prefeitura

A Prefeitura está com você!

Nossa equipe de vigilância sanitária está monitorando a situação e pronta para orientar e agir. Se você identificar caramujos africanos na sua casa ou na vizinhança, entre em contato conosco. Juntos, cuidamos de Espigão D'Oeste e da saúde de quem a gente ama.

Dúvidas? Procure a Divisão de Endemias e Vigilância Sanitária

Rua Paraná, 2328, Centro

Espigão D'Oeste: um município que se cuida!