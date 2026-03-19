Equipe de vigilância sanitária está monitorando e orientando população sobre proliferação do caramujo africano

Atenção, Espigão D'Oeste! Com a chegada das chuvas e o calor da nossa região, é importante ficar atento a um visitante indesejado: o caramujo africano. Essa espécie se reproduz rapidamente em ambientes úmidos e pode trazer riscos à saúde da nossa comunidade.
Por que precisamos nos preocupar?
O caramujo africano é um transmissor da meningite eosinofílica, uma doença que afeta o sistema nervoso. Além disso, pode danificar plantações e se espalhar rapidamente pelo município. A boa notícia? Com informação e cuidado, conseguimos proteger a nossa família e o nosso Espigão.
Como se proteger:
✓ Lave bem frutas e verduras antes de consumir
✓ Evite contato direto com caramujos sem proteção (use luvas)
✓ Não deixe água parada em vasos, pneus ou recipientes
✓ Mantenha ambientes secos e limpos
✓ Se encontrar caramujos, avise a Prefeitura
A Prefeitura está com você!
Nossa equipe de vigilância sanitária está monitorando a situação e pronta para orientar e agir. Se você identificar caramujos africanos na sua casa ou na vizinhança, entre em contato conosco. Juntos, cuidamos de Espigão D'Oeste e da saúde de quem a gente ama.
Dúvidas? Procure a Divisão de Endemias e Vigilância Sanitária
Rua Paraná, 2328, Centro
Espigão D'Oeste: um município que se cuida!
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