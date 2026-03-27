Equipe de tapa-buracos da Prefeitura atende bairros do primeiro distrito

Por Assessoria

Publicada em 27/03/2026 às 08h42

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), intensificou nesta sexta-feira (27) os serviços da operação tapa-buracos na rua Vitória Régia, contemplando bairros do primeiro distrito como São Bernardo, Açaí e Novo Horizonte. A ação tem como objetivo a recuperação da malha asfáltica e a melhoria das condições de tráfego na região.

O serviço é considerado essencial para a conservação das ruas, contribuindo para evitar danos maiores ao pavimento e reduzindo transtornos causados por buracos e irregularidades, especialmente em áreas com grande fluxo de veículos. De acordo com a Semosp, os trabalhos seguem um cronograma previamente definido, baseado nas demandas mais urgentes de cada localidade.

Para os moradores, a presença das equipes representa um avanço significativo. A dona de casa Maria Antônia Santos, residente há mais de 20 anos no bairro São Bernardo, destacou a importância da iniciativa. “É com grande alegria que recebemos a equipe. Fazia tempo que não víamos um serviço desse aqui, agora as coisas estão caminhando”, afirmou.

O prefeito Affonso Cândido reforçou que a manutenção das ruas é uma das prioridades da gestão. Segundo ele, a operação tapa-buracos vai além de uma ação emergencial. “Nosso trabalho é constante e segue um cronograma que contempla todos os bairros. A operação tapa-buraco é essencial para melhorar a mobilidade urbana, reduzir acidentes e garantir mais segurança e conforto à população”, destacou.

A Prefeitura também orienta que a população contribua com o planejamento das ações, encaminhando solicitações diretamente à Semosp pelo WhatsApp (69) 3416-4161 ou presencialmente na sede da secretaria, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, no bairro Jardim dos Migrantes.