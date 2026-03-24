Entrega de veículos moderniza frota do Detran-RO e amplia o atendimento à população em Rondônia

Por Renan Cividati

Publicada em 24/03/2026 às 10h44

Com foco no fortalecimento da atuação institucional e na melhoria dos serviços prestados à população em todo o estado, o governo de Rondônia realizou, nesta segunda-feira (23), a entrega de 60 veículos ao Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), A iniciativa integra o planejamento estratégico do Detran-RO, que prevê a modernização da frota utilizada em atividades administrativas, educativas e de fiscalização. O investimento anual é de R$ 6.962.394,96, com contrato de 12 meses.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o objetivo é garantir que os órgãos estejam estruturados e preparados para atender a população. “A reestruturação também faz parte da política municipalista do governo do estado, uma vez que os veículos que antes estavam sendo utilizados pela autarquia, foram doados para prefeituras e demais órgãos públicos. Com a medida, o governo do estado reforça o compromisso com a segurança viária, a modernização da gestão pública e a ampliação da presença do Detran-RO nos municípios, garantindo mais agilidade no atendimento à população,” ressaltou.

CONTRATAÇÃO

A disponibilização dos veículos ocorre por meio da contratação de empresa especializada em locação e gestão de frota, modelo que proporciona mais eficiência administrativa e operacional. O formato inclui serviços como manutenção, cobertura securitária e substituição imediata em caso de necessidade, evitando interrupções nas atividades da autarquia.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, enfatizou que a renovação da frota impacta diretamente na qualidade dos serviços. “Atuamos em trabalhos de educação e fiscalização de trânsito, com reconhecimento nacional, com mais de mil ações realizadas apenas durante o último Maio Amarelo. Então, esses veículos vão reforçar ainda mais as demandas do Detran.”

VEÍCULOS

A nova frota é composta por três tipos de veículos, planejados para atender diferentes demandas operacionais do departamento. Ao todo, foram disponibilizadas 46 caminhonetes administrativas, destinadas ao uso em áreas urbanas e viagens intermunicipais, especialmente em ações educativas, transporte de servidores e apoio às comissões examinadoras.

Além disso, cinco veículos do tipo SUVs (Sport Utility Vehicles) de grande porte passam a integrar a estrutura do órgão, sendo utilizados no transporte de servidores e de materiais sensíveis essenciais às atividades institucionais.

FISCALIZAÇÃO

Outras nove caminhonetes foram destinadas exclusivamente às ações de fiscalização de trânsito. Configuradas como viaturas operacionais, elas contam com barra sinalizadora acústico-visual em LED e sistema de radiocomunicação, ampliando a capacidade de resposta e atuação do Detran-RO nas diferentes regiões de Rondônia. Esses modelos têm uma identidade visual diferenciada que seguem o padrão nacional nas cores preta e verde.

O diretor-geral adjunto do Detran-RO, Helberth Aldimas, ressalta que junto da fiscalização, a autarquia também realiza um trabalho preventivo nas ruas. “Estamos sempre com nossas equipes realizando ações em todo o estado, fazendo um trabalho preventivo e educativo, porque o propósito do Detran é trabalhar além da fiscalização, é o de salvar vidas”.

DOAÇÃO DE VEÍCULOS

Em 2025, o Detran-RO adquiriu 80 novos veículos. Com a entrega desta segunda-feira (23), a autarquia tem cerca de 80% da sua frota renovada. Segundo Geovane Costa Ramos, diretor de Engenharia Civil e Patrimônio, desde a renovação da frota do Detran-RO, mais de 40 veículos já foram doados para serem utilizados em outras repartições públicas.