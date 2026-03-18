Enquete aponta divisão na aceitação de mudança de fluxo na Marechal e avenida Brasil

Por JARU ONLINE

Publicada em 18/03/2026 às 11h01

Uma enquete realizada no Instagram do Jaru Online revelou opiniões divididas entre os internautas sobre a implantação de mão única na Avenida Brasil e na Marechal Rondon, em Jaru.

De acordo com os dados, a opção “Bom” apareceu em primeiro lugar, com 36% dos votos. No entanto, a soma das avaliações negativas — “Ruim” e “Péssimo” — ultrapassou 50%, enquanto 12% dos participantes afirmaram não ter objeção à mudança.

Entre os que são contrários à alteração no trânsito, as principais reclamações envolvem a dificuldade para atravessar a BR-364, além de impactos no comércio local, com relatos de que clientes estariam enfrentando mais obstáculos para acessar os estabelecimentos.

Já os que apoiam a medida consideram a mudança como uma evolução natural e necessária para melhorar a organização do tráfego e acompanhar o crescimento da cidade.