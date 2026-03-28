Energisa alerta: em Rondônia, prática perigosa de jogar objetos na rede elétrica já afetou quase 20 mil clientes em 2026

Por ENERGISA

Publicada em 28/03/2026 às 10h30

Objetos arremessados ou presos à rede elétrica já provocaram cerca de 50 ocorrências em Rondônia apenas nos três primeiros meses de 2026. Nesse período, quase 20 mil clientes foram impactados com interrupções no fornecimento de energia, número que representa a soma das unidades consumidoras afetadas em cada ocorrência.

Os dados reforçam um problema recorrente no estado, que em 2025 somou mais de 200 registros e cerca de 44 mil impactos no fornecimento de energia.

Além dos transtornos causados pela falta de energia, esse tipo de situação representa um risco sério à segurança da população.

Entre os materiais encontrados na rede estão tênis, sacos plásticos, bolas, roupas, fios metálicos e outros objetos lançados intencionalmente ou levados pelo vento. Quando entram em contato com a fiação, podem provocar curtos-circuitos, rompimento de cabos e danos a equipamentos do sistema elétrico.

Risco vai além da falta de energia

A presença de qualquer objeto na rede elétrica pode energizar estruturas e criar pontos de choque, colocando em risco quem tenta se aproximar. Dependendo da situação, também há possibilidade de incêndios e acidentes graves.

A coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia, Jucilene Dias, reforça que a tentativa de retirada desses materiais é extremamente perigosa.

“Quando um objeto entra em contato com a rede elétrica, ele pode ficar energizado e se transformar em um ponto de choque. O risco aumenta quando alguém tenta retirar esse material usando varas, escadas ou qualquer outro recurso improvisado. A orientação é clara: jamais tente remover objetos da rede elétrica. Ao identificar essa situação, mantenha distância e acione imediatamente a Energisa pelo 0800 647 0120”, alerta.

O que fazer em caso de ocorrência

A recomendação da Energisa é simples e pode evitar acidentes:

Não jogue objetos sob ou sobre a rede elétrica;

Nunca tente retirar materiais presos à fiação;

Não se aproxime de fios partidos ou cabos no chão;

Não toque em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede;

Em caso de emergência, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) e a Energisa (0800 647 0120).