Energisa abre inscrições para Jovem Aprendiz em Porto Velho

Por ENERGISA

Publicada em 31/03/2026 às 08h33

A Energisa, empresa responsável pela distribuição de energia em Rondônia, está oferecendo oportunidade única para jovens em busca de capacitação e inserção no mercado de trabalho. A distribuidora abriu inscrições para o Programa Jovem Aprendiz, iniciativa que também contempla pessoas com deficiência (PCD).

Para Sabrina Amorim, coordenadora de Recursos Humanos da Energisa Rondônia, o programa é uma porta de entrada importante para quem busca a primeira experiência profissional.

“Acreditamos no potencial dos jovens e na transformação que o acesso ao primeiro emprego pode proporcionar. O Programa Jovem Aprendiz é uma oportunidade concreta de desenvolvimento, aprendizado e construção de carreira, além de reforçar o nosso compromisso com a inclusão, já que as vagas também são destinadas a pessoas com deficiência”, destaca.

Requisitos para participação

Os requisitos para participar são os seguintes:

Residir em Porto Velho/RO;

Idade de 18 a 23 anos;

Ensino médio concluído;

Não ter vínculo empregatício no ato da matrícula;

Não ter sido jovem aprendiz da empresa (Energisa) em outros momentos;

Ter disponibilidade em horário comercial, de segunda a sexta-feira;

Se for do sexo masculino, obrigatório reservista;

Título de Eleitor.

Os interessados em se inscrever no Programa Jovem Aprendiz da Energisa têm até o dia 14 de abril para cadastrar seus dados e concorrer a uma das vagas disponíveis. As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://grupoenergisa.gupy.io/ jobs/11067973?jobBoardSource= gupy_public_page