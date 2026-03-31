Energisa abre inscrições para Jovem Aprendiz em Porto Velho

A Energisa, empresa responsável pela distribuição de energia em Rondônia, está oferecendo oportunidade única para jovens em busca de capacitação e inserção no mercado de trabalho. A distribuidora abriu inscrições para o Programa Jovem Aprendiz, iniciativa que também contempla pessoas com deficiência (PCD).
Para Sabrina Amorim, coordenadora de Recursos Humanos da Energisa Rondônia, o programa é uma porta de entrada importante para quem busca a primeira experiência profissional.
“Acreditamos no potencial dos jovens e na transformação que o acesso ao primeiro emprego pode proporcionar. O Programa Jovem Aprendiz é uma oportunidade concreta de desenvolvimento, aprendizado e construção de carreira, além de reforçar o nosso compromisso com a inclusão, já que as vagas também são destinadas a pessoas com deficiência”, destaca.
Requisitos para participação
Os requisitos para participar são os seguintes:
Residir em Porto Velho/RO;
Idade de 18 a 23 anos;
Ensino médio concluído;
Não ter vínculo empregatício no ato da matrícula;
Não ter sido jovem aprendiz da empresa (Energisa) em outros momentos;
Ter disponibilidade em horário comercial, de segunda a sexta-feira;
Se for do sexo masculino, obrigatório reservista;
Título de Eleitor.
Os interessados em se inscrever no Programa Jovem Aprendiz da Energisa têm até o dia 14 de abril para cadastrar seus dados e concorrer a uma das vagas disponíveis. As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://grupoenergisa.gupy.io/
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