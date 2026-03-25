Encontro de vereadores é aberto na Assembleia Legislativa de Rondônia com presença de autoridades

Por Isabela Gomes

Publicada em 25/03/2026 às 14h42

Abertura do 1º Pacto Legislativo de Rondônia aconteceu na terça-feira (24) (Foto: Isabela Gomes | Secom ALE/RO)

A União de Câmaras e Vereadores de Rondônia (Ucaver) realizou, na noite de terça-feira (24), no auditório da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), em Porto Velho, a abertura oficial do 1º Pacto do Legislativo do Estado. O encontro segue até sexta-feira (27) e reúne vereadores e servidores das câmaras municipais para atividades de qualificação.

A solenidade contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), que destacou a importância da atuação do vereador na gestão municipal e relembrou sua experiência no cargo.

“Eu tenho uma honra muito grande de ter passado por essa grande escola que é a vereança. Eu fui vereador durante três mandatos no município de Ariquemes e sei da importância do vereador para o estado de Rondônia. Ele é o primeiro socorro”, declarou.

Também estiveram na composição da mesa o senador Marcos Rogério (PL), o deputado estadual Laerte Gomes (PSD), o deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), o deputado estadual Luizinho Goebel (PL) e o deputado estadual Pedro Fernandes (PRD). Estiveram presentes ainda o presidente da Associação Rondoniense de Municípios (Arom), Hildon Chaves (União Brasil); o vice-presidente da entidade e prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro; e o chefe da Casa Civil do governo do estado, Elias Rezende.

A presidente da Ucaver, vereadora Rosária Helena, agradeceu o apoio institucional da Assembleia Legislativa e da Escola do Legislativo (Elero) na realização do evento e destacou a adesão de participantes nesta primeira edição.

Rosária Helena, presidente da Ucaver (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO).

“O evento de vereadores e vereadoras tem 291 pessoas inscritas. É um número expressivo, que demonstra o interesse pela qualificação e pela troca de experiências entre os legislativos municipais”, afirmou.

Semana de qualificação

O 1º Pacto do Legislativo do Estado de Rondônia conta com palestras voltadas à estratégia de mandato, fiscalização e comunicação política. Entre os convidados está o especialista Randerson Cirqueira, trazendo a apresentação de ferramentas práticas para fortalecer a atuação parlamentar.

Vereadores e servidores municipais recebem palestras de capacitação até a sexta-feira (27) (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

A programação inclui módulos sobre fundamentos do mandato, produção legislativa, gestão de demandas e fiscalização estratégica, além de atividades culturais ao longo da semana.

Fotos: Thyago Lorentz