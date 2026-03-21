Em três meses, programa do governo de Rondônia atinge a marca de 100 mil cafés da manhã servidos gratuitamente em Porto Velho

Por Veronilda Lima

Publicada em 21/03/2026 às 10h57

O programa estadual Pão Nosso atingiu neste sábado (21) a marca de 100 mil cafés da manhã servidos, gratuitamente, em 15 estabelecimentos credenciados em Porto Velho, todos os dias das 6h às 9h, desde o seu lançamento em 22 de dezembro de 2025. Trata-se de mais uma iniciativa do governo do estado voltada à segurança alimentar, que por meio da Secretaria da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), garante acesso à alimentação saudável e nutritiva à população em situação de vulnerabilidade.

São pessoas como o mecânico Josué Lobato, que todos os dias busca o café da manhã para a família em um dos 5 restaurantes credenciados na zona Leste. “Todos os dias venho buscar o café da manhã para minha família e, com isso, garantimos uma alimentação de qualidade. É uma assistência do governo que chega na hora certa e traz mais tranquilidade para a nossa casa.”

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou o papel do programa Pão Nosso no fortalecimento das ações de assistência social. “O Pão Nosso integra as políticas públicas voltadas à proteção social, garantindo acesso à alimentação básica para quem mais precisa. É uma iniciativa que promove dignidade, reduz vulnerabilidades e contribui para a qualidade de vida da população”, destacou.

A secretária e primeira-dama Luana Rocha ressalta que o cardápio do programa é variado e preparado sob orientação de nutricionistas para garantir um desjejum equilibrado, rico em proteínas, fibras e gorduras saudáveis aos beneficiários do programa, que têm relatado também melhorias na saúde em geral.

Além do café puro ou com leite, o cardápio inclui diariamente chá ou leite puro, uma fruta e a refeição principal variada conforme o dia, como pão com ovo ou carne bovina, tapioca com carne bovina e cuscuz com ovo ou carne bovina.

PRATO FÁCIL

Josué Lobato também é assistido pelo programa Prato Fácil e adquire o almoço ao custo de R$ 2, essa é outra iniciativa da Seas, que desde o dia 17 do mês de maio de 2021 já ofertou mais de 5 milhões de refeições, tipo almoço, na Capital e nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena.

Outro beneficiário do programa estadual é o aposentado, Marcos Uchôa, que sobrevive com o Benefício de Prestação Continuada (BPC), e desde 2021 almoça também pelo sistema Prato Fácil, que oferta alimentação ao custo de R$ 2 por pessoa, de segunda a sábado, das 11h às 15h, nos restaurantes credenciados. “Além de garantir uma alimentação acessível, o programa também proporciona momentos de convivência. Aproveito para conversar com os amigos, porque, assim como o alimento, a interação social é fundamental para manter o bem-estar e a disposição no dia a dia”, destacou.