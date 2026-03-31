Eleições definirão as coordenações dos cursos de Agropecuária, Agronomia e Zootecnia

Por IFRO

Publicada em 31/03/2026 às 10h16

O processo eleitoral para a função de coordenação dos cursos de Bacharelado em Zootecnia, de Bacharelado em Engenharia Agronômica e de Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio já está em andamento. Toda a comunidade acadêmica de cada curso poderá participar da votação que ocorre na próxima quinta-feira, dia 2 de abril. As inscrições dos candidatos já foram homologadas e publicadas no portal da instituição.

As pessoas eleitas serão nomeadas para a coordenação do respectivo curso para um mandato de 2 anos, sendo permitida uma recondução após novo processo eleitoral. Dentre as atribuições desta função estão gerir e representar o curso, presidir reuniões do Colegiado do Curso e do Núcleo Docente Estruturante; acompanhar o projeto pedagógico do curso, supervisionar e manter os procedimentos de avaliação e registro acadêmico do curso, além de outras atividades listadas em regulamento e descritas no Edital.

Processo Eleitoral - A eleição para coordenação dos cursos de Técnico em Agropecuária e de graduação em Zootecnia é ligada ao Edital 18/2026/COL, que está disponível junto com as demais publicações e resultados do processo na página: https://bit.ly/ifrocol-2026-18

A eleição para coordenação do curso de graduação em Engenharia Agronômica é ligada ao Edital 19/2026/COL, que está disponível junto com as demais publicações e resultados do processo na página: https://bit.ly/ifrocol-2026-19

A votação será on-line, por meio do sistema de votação eletrônica do IFRO no SUAP. Poderão votar nesta eleição os docentes (professores e professoras) que atuam no curso; estudantes do curso com matrícula regular; técnicos administrativos com atividades voltadas ao curso; e servidores homologados. A divulgação dos resultados está prevista para 06 de abril.