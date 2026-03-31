Eficiência e gestão, Buritis se torna referência em controle de perdas de água

Por Assessoria

Publicada em 31/03/2026 às 14h10

Na última semana, o Instituto Trata Brasil divulgou o Ranking do Saneamento, com um raio-x do sistema de saneamento em todo país. Entre os dados apresentados estão o de controle de perdas, este indicador busca estabelecer uma relação entre a água produzida e a água efetivamente consumida nas residências. Quanto menor for essa porcentagem, mais bem classificado o município está, pois uma menor parte da água produzida é perdida na distribuição.

Dos 100 municípios considerados, 20 possuem níveis de perdas na distribuição menores que 25%. Os dados mostram ainda que quatro municípios da amostra têm perdas na distribuição superiores a 60%.

Cidades como Suzano (1,27%), Santos (5,35%) e Goiânia (11,45%), formam o top 3 de cidades com indicadores de perdas considerando excelentes. Em Rondônia, os índices de Buritis são exemplo para o estado, considerando os dados de 2024, que foram usados no levantamento do Trata Brasil, o município do Vale do Jamari teve um índice de perdas 11,95% ficando a frente de grandes cidades, como Salvador (53,39%) Boa Vista (57%) e Belo Horizonte (68,29%).

A capital, Porto Velho, também teve índices elevados apresentando 41,69% de perdas na distribuição. Segundo o Trata Brasil, Porto Velho apresenta apenas 30,74% de atendimento de água tratada.

“Uma gestão eficiente e um controle contínuo do sistema que atende a população trazem resultados como esse. Se fosse mapeada pelo levantamento, a cidade de Buritis seria referencia para o Brasil, com um índice de controle de perdas considerando de excelência”, comentou Guilherme Coeli, diretor executivo da Águas de Buritis.

Lucinete Dias Ferraz, moradora de Buritis há mais de 20 anos, acompanhou de perto a transformação vivida pelo município com a chegada da água tratada. Antes, enfrentava dificuldades no acesso à água segura para consumo, devido à contaminação dos poços. Com a implantação do sistema de abastecimento de água tratada, essa realidade mudou significativamente, trazendo mais qualidade de vida e segurança para a população.

“Eu moro em Buritis desde 2001 e acompanhei todo o processo de implementação da Águas de Buritis na cidade. Na época o abastecimento era por meio de poços, e tínhamos muitos problemas de contaminação de água por coliformes fecais, por conta das fossas. O que resolveu a situação foi a chegada da água tratada que trouxe qualidade de vida para a gente. Hoje temos uma outra história em relação a água em Buritis”, relatou.

Para Coeli, os resultados refletem o compromisso contínuo com a melhoria dos serviços prestados à população.

“Seguimos avançando com investimentos contínuos em tecnologia, monitoramento e melhorias operacionais, sempre com o objetivo de garantir eficiência no sistema e qualidade no abastecimento. O resultado alcançado por Buritis reforça o compromisso da concessionária com a sustentabilidade dos recursos hídricos e com a prestação de um serviço cada vez mais eficiente para a população”, finalizou.