Educação profissional qualifica mão de obra para setor turístico e apresenta avanços no encontro em Guajará-Mirim

Por João Albuquerque

Publicada em 24/03/2026 às 14h45

Mão de obra qualificada é uma das necessidades primordiais para o sucesso do setor turístico. Por esse motivo, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está presente no VII Encontro de Gestores Municipais de Turismo e do Trade Turístico. O evento realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), campus Guajará–Mirim, começou nesta terça–feira, 24, e termina na quarta–feira, 25.

Durante a programação, secretários municipais de turismo e interlocutores dos municípios rondonienses junto ao Conselho Estadual de Turismo de Rondônia – Consetur–RO participam de palestras e painéis voltados à promoção do turismo.

O Consetur é um órgão consultivo e deliberativo, vinculado à Superintendência Estadual de Turismo (Setur), responsável por propor políticas públicas e fomentar o desenvolvimento turístico sistêmico no estado, integrando entes públicos e privados para a consolidação da atividade turística.

EMPREGABILIDADE

Uma das políticas públicas que estão gerando avanços no turismo rondoniense é a educação profissional. Com o fortalecimento e expansão do ensino profissionalizante no estado, cresceu o número de trabalhadores qualificados em funções do segmento econômico.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a qualificação da mão de obra beneficia cidadãos e empresas que atuam nos mais diversos ramos de atividades. “A gestão estadual investe em capacitação, porque profissionais capacitados contribuem para a elevação da empregabilidade e o fortalecimento do empreendedorismo”, evidenciou.

Na solenidade de abertura do VII Encontro de Gestores Municipais e Trade Turístico, o titular da Setur, Gilvan Pereira Júnior destacou a importância da formação profissional para o sucesso das ações da pasta. “

PARCERIA

Micael Roca Ferreira, que mora no bairro Costa e Silva em Porto Velho aproveita a vocação para atuar no setor turístico e vem se qualificando na área para conquistar seu espaço no mercado de trabalho. “Já fiz os cursos: Técnico de Guia de Turismo Regional, Monitor e Condutor de Turismo, pois, quanto mais conhecimento o profissional tiver, mais chances tem de crescer profissionalmente”.

O Idep já contemplou mais de três mil alunos com cursos na área do turismo, representando um crescimento histórico na educação profissional desde 2019, início da atual gestão estadual.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, que participa do VII Encontro de Gestores Municipais e Trade Turístico lembrou no seu discurso que a parceria da instituição com a pasta do turismo começou em 2019, quando houve um estudo das necessidades do setor turístico no que tange a qualificação de mão de obra. ” Temos uma exitosa parceria que está deixando um importante legado para Rondônia”, destacou.

Cursos ofertados

– Técnico em Guia de Turismo

– Técnico em Hospedagem

– Técnico em Eventos

– Recepcionista de Eventos

– Condutor de Turismo

– Agentes de Informações Turísticas

– Agente de Recepção e Reservas em Meio de Hospedagem