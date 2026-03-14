Educação ambiental chega às escolas municipais de Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 14/03/2026 às 11h28

Cuidar da natureza começa com informação e pequenas atitudes do dia a dia. Pensando nisso, estudantes da rede municipal de ensino de Porto Velho vão participar de uma série de atividades voltadas à educação ambiental, com orientações sobre preservação, sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.

A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed). As ações serão desenvolvidas dentro das escolas, aproximando os alunos de temas como descarte correto de resíduos, preservação das áreas verdes e a importância de manter o equilíbrio ambiental.

Durante os encontros, técnicos da Sema irão dialogar com os estudantes de forma didática, utilizando atividades educativas e momentos de interação para estimular a consciência ambiental desde a infância. A proposta é que os alunos compreendam como suas atitudes podem contribuir para a proteção da cidade e dos recursos naturais.

De acordo com o secretário da Sema, Vinícius Miguel, a educação ambiental nas escolas é uma forma de construir uma nova cultura de cuidado com a cidade. “Quando levamos o tema do meio ambiente para dentro das salas de aula, despertam nos estudantes o senso de responsabilidade e pertencimento. São eles que também levam esse aprendizado para casa e ajudam a transformar hábitos no dia a dia”, destacou.

A programação acontece em diferentes unidades da rede municipal ao longo de março: no dia 16, na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Ulisses Soares Ferreira; dia 17, na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Jesus de Nazaré; dia 19, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Flamboyant; dia 24, na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Elenilson Negreiros; e no dia 26, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Francisca de Jesus Gonçalves.

Texto: Jhon Silva