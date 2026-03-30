”É uma ação importante para a população”, afirma morador sobre atendimento itinerante da Águas de Ariquemes no bairro Bela Vista

Por Assessoria

Publicada em 30/03/2026 às 16h25

A Águas de Ariquemes realizou, no último sábado (28), uma ação de atendimento itinerante no bairro Bela Vista, levando seus serviços diretamente à comunidade. A estrutura foi montada na rua Blumenau, com o objetivo de aproximar a concessionária dos moradores e ampliar o acesso ao atendimento.

Durante a ação, a população teve acesso a diversos serviços, como negociação de débitos, atualização cadastral, solicitação de serviços, entre outros atendimentos essenciais. A iniciativa também contou com um espaço voltado ao público infantil, com brincadeiras e distribuição de guloseimas, promovendo um ambiente acolhedor e de integração com as famílias.

Pedro Borges, morador do bairro e que buscou atendimento, a ação facilitou o acesso aos serviços.

“Essa iniciativa facilitou muito, principalmente para quem trabalha até meio-dia. Aqui o atendimento é rápido e prático. Gostei bastante, é uma ação importante para a população”, afirmou.

De acordo com Alessandro Santos, supervisor de Responsabilidade Social da Águas de Ariquemes, a proposta do atendimento itinerante é justamente facilitar a rotina dos moradores, especialmente daqueles que enfrentam dificuldades para comparecer à loja física durante a semana.

“Sabemos que, no dia a dia, muitas pessoas têm uma rotina intensa, com trabalho e outros compromissos, o que dificulta a ida até a nossa unidade de atendimento. Por isso, buscamos levar nossos serviços mais perto da população, oferecendo comodidade, agilidade e momentos de convivência para as famílias”, destacou.

A ação reforça o compromisso da Águas de Ariquemes em estar sempre próxima da comunidade, investindo em iniciativas que ampliam o acesso aos serviços e contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população.

Além de facilitar o atendimento, iniciativas como essa também fortalecem o relacionamento com os moradores, promovendo diálogo direto e ouvindo de perto as demandas da comunidade, o que contribui para a constante melhoria dos serviços prestados pela concessionária.