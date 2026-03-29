Duplo homicídio é registrado na madrugada deste domingo no bairro Planalto

Por hora1rondonia.com

Publicada em 29/03/2026 às 09h20

A madrugada deste domingo foi marcada pela violência no bairro Planalto, na zona Leste de Porto Velho (RO), onde dois homens foram brutalmente assassinados em circunstâncias ainda investigadas pelas autoridades policiais.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela equipe de jornalismo do portal de notícias Hora1Rondonia, moradores acionaram a Polícia Militar após ouvirem disparos de arma de fogo e perceberem movimentação suspeita em vias diferentes do bairro. Ao chegar ao local, os policiais constataram a gravidade da ocorrência e encontraram duas vítimas já caídas ao solo.

Segundo a PM, um dos homens apresentava marcas de disparos de arma de fogo, indicando que teria sido executado a tiros. Já a segunda vítima foi localizada aproximadamente a 100 metros de distância, em outra rua, com sinais evidentes de agressão física, possivelmente causada por pauladas.

Diante da situação, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada. O médico plantonista realizou avaliação clínica, porém apenas pôde constatar que ambos já estavam sem sinais vitais.

A área foi imediatamente isolada pela Polícia Militar para preservar a cena do crime. Em seguida, equipes da Perícia Criminal e do Instituto Médico Legal (IML), por meio do rabecão, foram acionadas para realizar os trabalhos técnicos e a remoção dos corpos.

Policiais civis da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCCV) também compareceram ao local e iniciaram os primeiros levantamentos investigativos. A Polícia Civil trabalha agora para esclarecer a motivação do duplo homicídio, bem como identificar e localizar os autores do crime.

Até o momento, as identidades das vítimas não haviam sido oficialmente divulgadas. O caso segue sob investigação e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das apurações.