Distrito Nova Esperança recebe edição do Programa Rondônia Cidadã, nos dias 28 e 29

Por Assessoria

Publicada em 24/03/2026 às 14h40

Emitir documentos, cuidar da saúde, buscar orientações jurídicas e resolver pendências sem precisar sair da sua cidade para isso. Essa é a proposta do programa Rondônia Cidadã, ação itinerante do governo de Rondônia, que chega ao distrito de Nova Esperança, em Espigão do Oeste, nos dias 28 e 29 de março.

Com uma ampla oferta de atendimentos gratuitos, o programa é realizado pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), em parceria com diversos órgãos estaduais. Um dos objetivos é garantir mais comodidade e agilidade para os moradores, especialmente aqueles que vivem em regiões afastadas dos centros urbanos.

A cada edição, a população conta com diversos serviços gratuitos

A edição mais recente do Rondônia Cidadã, que ocorreu nos dias 14 e 15 de março, no distrito de Rio Pardo, em Porto Velho, registrou 1.807 atendimentos, reforçando a importância da ação para a população rondoniense.

A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou o compromisso do governo do estado em levar dignidade às comunidades. “Buscamos estar cada vez mais perto das pessoas, garantindo acesso a serviços essenciais e promovendo cidadania. O Rondônia Cidadã é uma ferramenta importante para alcançar quem mais precisa”, afirmou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha também reforçou a relevância do programa para o desenvolvimento social do estado. “Estamos trabalhando para que nenhum rondoniense fique para trás. Esta é uma ação que leva dignidade, respeito e oportunidades para a população, especialmente nas regiões mais distantes”, declarou.

O Rondônia Cidadã segue consolidando seu papel como uma das principais iniciativas de inclusão social do estado, aproximando serviços públicos da população e transformando vidas por meio do acesso à cidadania.

Próxima Parada

Local: Distrito de Nova Esperança, Espigão D’Oeste (EEEF Maria Lourenço Cassiano, Rua Rondônia, KM 15, 2371)

28/03 (sábado) das 8h às 16h

29/03 (domingo) das 8h às 12h