Dia Internacional da Síndrome de Down é celebrado com ação de inclusão nas escolas de Porto Velho

Por Meiry Santos

Publicada em 21/03/2026 às 11h14

O dia 21 de março, celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down e para destacar sobre a importância da data, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), promoveu nesta sexta-feira (20), ação especial para reforçar a importância da inclusão, do respeito às diferenças e da valorização da diversidade.

Como forma simbólica de conscientização, foi realizado o “Dia das Meias Coloridas e Trocadas”, iniciativa que convida alunos, professores e servidores a usarem meias diferentes, representando a singularidade de cada pessoa, além da alegria e da riqueza da diversidade humana. A mobilização aconteceu tanto na sede administrativa da Semed quanto nas escolas da rede municipal.

Atualmente, a rede municipal de ensino de Porto Velho atende 36 estudantes com Síndrome de Down, reforçando o compromisso da educação pública com a inclusão e o acesso igualitário ao aprendizado.

A Síndrome de Down é uma condição genética causada pela presença de um cromossomo extra no par 21, conhecida como trissomia 21. Pessoas com Down têm potencial para aprender, se desenvolver e participar ativamente da sociedade, especialmente quando têm acesso a oportunidades, estímulos adequados e ambientes inclusivos.

Para a gerente da Divisão de Inclusão e Diversidade da Semed, Priscilla Silva, ações como essa são fundamentais para promover a conscientização desde cedo. “Mais do que um gesto simbólico, nossa ação é uma forma de chamar a atenção para a importância de respeitar as diferenças. A inclusão começa com a informação, com o acolhimento e com a construção de um ambiente onde todos se sintam pertencentes”, destacou.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, ressaltou o papel da escola na formação de uma sociedade mais justa. “A educação inclusiva é um compromisso da nossa gestão. Trabalhamos para garantir que todos os estudantes tenham acesso, permanência e aprendizado de qualidade. Celebrar essa data é reforçar que a diversidade deve ser respeitada e valorizada dentro e fora da sala de aula”, afirmou.

Na Escola Municipal Flor de Laranjeira, a programação foi além do uso das meias coloridas. A unidade promoveu um dia especial com brincadeiras, atividades lúdicas e momentos de integração entre os alunos. A diretora, Camila de França, destacou a importância dessas vivências no ambiente escolar. “Preparamos um dia cheio de atividades para que as crianças pudessem aprender, de forma leve e divertida, sobre respeito e inclusão. Ver nossos alunos participando com alegria, usando suas meias coloridas e interagindo, mostra que estamos no caminho certo”, pontuou.

Algumas unidades farão atividades semelhantes na próxima segunda-feira.

A ação reforça que a inclusão deve estar presente não apenas na escola, mas em todos os espaços da sociedade. Mais do que celebrar uma data, o objetivo é promover uma cultura de respeito, empatia e igualdade de oportunidades para todas as pessoas.