Detector de conteúdo de IA vs verificação de plágio: o que usar

Por Redação

Publicada em 20/03/2026 às 15h51

Considerando que muitos executores passaram a usar IA para criar conteúdo textual ou recorrer a materiais já existentes, surgiu a questão da verificação. Muitos usam IA para gerar texto de acordo com uma estrutura definida e outros parâmetros. Isso economiza muito tempo para o executor. A segunda opção é o plágio: pegar material de outros autores para escrever o próprio texto.

Portanto, hoje é essencial verificar textos destinados à publicação na internet, seja na área educacional, de marketing ou em outras áreas. Para isso, existem serviços especiais que podem verificar conteúdo gerado por IA ou material que seja plágio. Neste artigo, falaremos mais detalhadamente sobre esses dois tipos de verificação, seus princípios de funcionamento, para quais casos são usados e também sobre suas limitações.

Qual é a diferença entre os dois tipos de verificação

A verificação de plágio e os detectores de IA funcionam cada um de acordo com seu próprio princípio. A verificação de plágio é baseada na comparação do seu texto com aqueles que já existem na internet. Quanto mais coincidências houver, menor será o percentual de originalidade. A verificação de IA implica na identificação de texto criado de forma automática. Ou seja, a pessoa define os parâmetros do artigo - estrutura, volume e outras condições - e o sistema apresenta o resultado final. A seguir, falaremos sobre os princípios básicos da verificação.

Como funciona a verificação de plágio

A verificação de plágio do conteúdo textual funciona de acordo com os seguintes princípios e nesta sequência:

É realizada uma varredura completa do texto e sua divisão em partes separadas para aumentar a precisão da verificação. Comparação das partes do seu texto com as que já existem na rede para detectar coincidências entre elas. É determinado o percentual de coincidências, que será o indicador de exclusividade. Quanto maior o percentual, maior a exclusividade, e vice-versa. Ao final da verificação, serão fornecidos links para os locais onde o material com coincidências exatas ou muito próximas foi encontrado.

Normalmente, as partes idênticas do texto serão destacadas para que você possa prestar atenção nelas. Se elas forem corrigidas, a porcentagem de originalidade poderá ser aumentada.

Princípio de funcionamento dos detectores de IA

Agora vamos entender como funciona o detector de IA:

realiza uma análise da probabilidade de aparecimento de palavras, ou seja, sua frequência de detecção nas frases. O programa determinará em que medida o texto corresponderá aos padrões clássicos na criação automática de texto;

monitoramento do texto quanto à previsibilidade da estrutura e do posicionamento das palavras em uma determinada sequência. E quanto mais posicionamentos previsíveis houver, maior será a porcentagem de IA identificada;

verificação do princípio de construção das frases quanto à sua identidade com o texto gerado automaticamente;

comparação com modelos existentes de criação automática de textos por algoritmos estabelecidos;

avaliação do estilo com que o texto é redigido, léxico, gramática e muito mais, que é inerente aos textos gerados por máquinas.

E quando todos esses critérios forem verificados, o programa apresentará o resultado: a porcentagem de conteúdo gerado por IA ou a relação entre IA e texto criado por humanos.

Quando é suficiente o antiplágio

Há casos de verificação em que será suficiente apenas a verificação antiplágio. E aqui está o que se aplica:

área de ensino e educação - verificação de resumos, trabalhos de curso e de diploma, dissertações. Assim, é possível saber se o autor preparou o material sozinho ou se utilizou material já existente, publicado na internet;

para conteúdo SEO, a prioridade será a exclusividade, pois os mecanismos de busca reduzirão a relevância do texto se ele for muito semelhante a outros já existentes;

se foi feita uma reescrita, para garantir que o material não ficou muito parecido com o já existente;

antes da publicação do material, para verificar a originalidade.

Para todas essas situações, bastará verificar a originalidade, que pode ser aumentada, se desejado, caso não corresponda ao padrão definido.

Em que casos é necessário um detector de IA

Também há situações em que é extremamente importante que o conteúdo textual não seja criado automaticamente. Eis o que pode ser incluído aqui:

verificar a autoria do executor que forneceu o material - há casos em que é inadmissível recorrer à IA para criar um texto;

há instituições de ensino em que, além da verificação de antiplágio, também é importante a verificação para detectar texto gerado;

setor da mídia - há casos em que as condições proíbem totalmente ou restringem o uso de IA para criar material que é importante publicar;

é necessário verificar o estilo, o vocabulário e a gramática do texto para saber o percentual de semelhança com o texto gerado por máquina.

Portanto, se esses pontos forem relevantes para o seu caso, o texto criado automaticamente deve ser obrigatoriamente humanizado.

Limitações de cada ferramenta

Embora essas verificações possam ser consideradas úteis e eficazes, suas capacidades não são ilimitadas. Além disso, também não é possível ter total certeza dos resultados fornecidos. Pode acontecer que o material seja realmente muito semelhante e tenha sido criado pelo próprio autor, mas que exista uma grande quantidade de material semelhante criado por outros na internet. Essa verificação irá indicar isso, embora o trabalho tenha sido feito de forma independente.

Além disso, as capacidades do detector de IA são limitadas, porque funcionam com base em algoritmos específicos que não podem ser considerados universais nem absolutamente precisos. E quanto mais restrito for o campo - medicina, direito -, piores serão os indicadores tanto de antiplágio quanto de criação automática de texto.

Combinação de métodos de verificação

Uma opção mais eficaz de verificação será o uso de ambas as ferramentas. É uma exigência mais rígida, mas fornecerá informações mais completas sobre o conteúdo de texto criado. Além disso, tanto para antiplágio quanto para detecção de IA, é recomendável usar serviços diferentes, o que permitirá determinar o valor médio ou questionar a precisão de um ou outro serviço, se os resultados forem muito diferentes.