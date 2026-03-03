Deputado Laerte Gomes garante R$ 139,5 mil para fortalecer a agricultura familiar em Theobroma

Por Juliana Martins

Publicada em 03/03/2026 às 13h40

Para Laerte Gomes, investir na agricultura é investir diretamente na base da economia de Rondônia (Foto: Arquivo I Secom ALE/RO)

A agricultura familiar de Theobroma acaba de receber um importante incentivo para continuar produzindo e gerando renda no campo. O deputado estadual Laerte Gomes destinou o valor de R$ 139.500,00 para a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Sagrada Família (APRUCOSFA), recurso que já está disponível na conta da entidade.

O investimento será aplicado na aquisição de implementos agrícolas, fortalecendo o trabalho dos produtores e garantindo melhores condições de produção para as famílias que vivem da terra. A iniciativa atende a uma indicação da vereadora Vanessa, que levou a demanda ao parlamentar, reforçando a parceria em prol do desenvolvimento rural de Theobroma.

Para Laerte Gomes, investir na agricultura é investir diretamente na base da economia de Rondônia. “Apoiar quem trabalha no campo é reconhecer a importância do produtor rural para o crescimento do nosso estado. Esses implementos vão contribuir para aumentar a produtividade e melhorar as condições de trabalho das famílias da comunidade”, destacou.

O parlamentar tem direcionado esforços para fortalecer a agricultura em diversas regiões, priorizando ações que promovam mais estrutura, geração de renda e oportunidades no interior. O foco do mandato é garantir desenvolvimento para Rondônia, valorizando quem movimenta a economia e produz alimento para a população.

Com o recurso já assegurado, a expectativa é que a associação avance na modernização das atividades, ampliando a capacidade produtiva e impulsionando ainda mais o setor rural em Theobroma.