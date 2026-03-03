Assistência técnica impulsiona produtividade e fortalece a cafeicultura no Vale do Guaporé

Por Wania Ressutti

A cafeicultura no Vale do Guaporé tem registrado avanços significativos nos últimos anos, impulsionada pela presença da assistência técnica e extensão rural nas propriedades familiares. Com orientação especializada desde o planejamento da lavoura até o manejo nutricional e a implantação de sistemas de irrigação, produtores têm alcançado ganhos expressivos em produtividade, qualidade dos grãos e estabilidade de safra. A transformação é resultado das ações do programa Plante Mais, desenvolvido pelo governo de Rondônia.

A iniciativa é realizada por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), sendo executada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do estado de Rondônia (Emater-RO), e integra a distribuição de mudas clonais de alto desempenho, acompanhamento técnico e orientação para acesso ao crédito rural.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o fortalecimento da cafeicultura representa desenvolvimento econômico aliado à inclusão social. “O Plante Mais gera oportunidade e renda para as famílias do campo. Com investimentos em tecnologia e orientação técnica, os resultados aparecem na produtividade e na melhoria da qualidade de vida”, salientou.

MAIOR UNIFORMIDADE DAS PLANTAS

Cafeicultora Célia Aragão está satisfeita com a orientação recebida

Nos municípios que integram a região do Vale do Guaporé, produtores relatam mudanças na condução das lavouras após a adoção do sistema clonal. A nova metodologia proporciona maior uniformidade das plantas, precocidade produtiva e potencial de qualidade superior. Além disso, a assistência técnica da Emater-RO tem contribuído para melhorar a organização das propriedades e reduzir os custos operacionais.

De acordo com o presidente da Emater-RO, Luiz Cláudio Pereira Alves, o diferencial do programa está no acompanhamento próximo às famílias rurais. “A assistência técnica garante que o produtor tome decisões com base em orientação qualificada, promovendo sustentabilidade e crescimento da atividade”, afirmou, ressaltando que o trabalho da Emater-RO é acompanhar, orientar e construir soluções junto com o agricultor, fortalecendo cada propriedade atendida.

AUMENTO DA PRODUTIVIDADE

Produtores atendidos pelo programa confirmam os impactos positivos. Em São Domingos do Guaporé, distrito de Costa Marques, agricultores que receberam mudas clonais apontam aumento na produtividade e maior padronização das lavouras. A cafeicultora Célia Aragão dos Santos, relatou que o acompanhamento contínuo da Emater-RO tem sido decisivo para aprimorar o manejo e ampliar as perspectivas de crescimento. “Os técnicos da Emater est