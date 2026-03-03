“Café com Sebrae” dá início às ações de 2026 em Rondônia

Por SEBRAE-RO

Publicada em 03/03/2026 às 16h00

O encontro aconteceu nessa segunda-feira (02) na sede do Sebrae em Porto Velho e contou com a presença de representantes de outras instituições, que em parceria com o Sebrae contribuem para o desenvolvimento econômico regional, além da imprensa local. O “Café com Sebrae” marcou o início das ações de 2026 com a apresentação da programação anual de capacitações, consultorias e projetos voltados ao fortalecimento dos pequenos negócios. Na ocasião foram apresentadas as expectativas e também reforçado o compromisso com o desenvolvimento econômico local.

“Um evento importante para todos os parceiros, a imprensa, nossos colaboradores, nossos técnicos. Esse encontro vem proporcionar tudo aquilo que o Sebrae faz, tudo que o Sebrae atua. Nós vamos ter agora o lançamento do Edital de Patrocínio que vai atender várias entidades, nós temos também a Loja Sebrae, as capacitações, nós temos as missões, tanto as nacionais como as internacionais, como a da China e Estados Unidos, que vêm proporcionar aos empreendedores melhor atuação na gestão e na inovação, que são muito importantes para o estado de Rondônia”, disse José Alberto Anísio, diretor superintendente do Sebrae em Rondônia.

Edson Lemos, diretor administrativo e financeiro do Sebrae em Rondônia, ressaltou a importância de levar a todos os atores a programação para 2026. “Estamos aqui hoje fazendo o lançamento da programação do Sebrae no estado de Rondônia. Esse é o primeiro evento de tantos outros que irão acontecer nas regionais do estado. O Sebrae pretende levar conhecimento de toda a programação de 2026 ao nosso público, à nossa população, para que cada um conheça e, dentro da sua necessidade, procure o Sebrae, que possa atender, seja na sua empresa, na sua programação financeira, na sua capacitação de equipe, nas missões que o Sebrae tem durante o ano”, concluiu Edson.

Para Valdir Vargas, presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACEP) de Porto Velho, esse é um momento importante e estratégico para aproximar o setor produtivo das associações comerciais e entidades de classe. “Esse momento inicial, essa conversa para que o Sebrae apresente sua programação. Então, é um momento importante para a associação comercial estar presente, participar desse momento, se inteirar e se aproximar naturalmente do Sebrae, que tem um papel super importante para o setor produtivo local”, disse Valdir.

“Essa parceria com o Sebrae é maravilhosa, pois nada nesse mundo se faz sozinho. Com a parceria e o conhecimento levamos aos nossos lojistas que têm uma entidade que cuida deles. É a confiança, a segurança dos nossos empresários”, ressaltou Joana Joanora, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Velho.

Durante o evento foi lançado o edital de patrocínio, destinado a projetos que fortalecem os pequenos negócios. Também foram detalhadas as capacitações previstas no portfólio, as consultorias de gestão, as missões empresariais e as soluções do Sebraetec, voltadas à inovação e à melhoria de processos.

Acompanhe as ações do Sebrae: acesse o site www.sebrae.ro, ligue gratuitamente para 0800 570 0800 ou ainda acesse o Sebrae pelas redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).