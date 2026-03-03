Ordem do Mérito Marechal Rondon é entregue a 146 homenageados pelo governo de Rondônia

Por Jane Carvalho

Publicada em 03/03/2026 às 14h31

A cerimônia de outorga da Medalha de Honra de Mérito Marechal Rondon, a mais alta comenda concedida pelo governo de Rondônia foi realizada nesta segunda-feira (2), às 14h, no Palácio das Artes, em Porto Velho, reunindo autoridades civis e militares para homenagear 146 personalidades por serviços relevantes prestados ao estado.

A solenidade com o objetivo reconhecer contribuições para o desenvolvimento econômico, político, empresarial, cultural e social de Rondônia fortalece a integração entre os poderes e o trabalho institucional. A ação contou com a articulação da Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) e com a coordenação da Casa Militar da Governadoria, responsável pela organização da honraria, além das tratativas institucionais junto aos órgãos parceiros.

MAIOR HONRARIA

Durante a cerimônia, o governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que a entrega da comenda representa o reconhecimento público às autoridades que ajudam a construir um estado mais forte, ressaltando que os resultados alcançados são fruto de parcerias e investimentos do governo. “Hoje é um dia de gratidão. A Ordem do Mérito Marechal Rondon, a mais alta honraria do estado de Rondônia, simboliza o respeito do governo a cada autoridade e instituição aqui homenageada. São 146 pessoas que representam a harmonia entre os poderes e a construção coletiva de um estado mais forte. Nenhum grande resultado é alcançado sozinho. Rondônia foi reerguida, está com as contas em dia, sem endividamento, com receita positiva, crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e entre os menores índices de desemprego do país. Esse novo momento é fruto do trabalho em parceria, com investimentos responsáveis e com o apoio do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (TJRO), do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), da Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO), da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) e, de forma muito especial, da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), que garante diariamente a segurança da sociedade. Rondônia é referência de gestão e resultados.”

SÍMBOLOS E LEGADO

A Medalha de Honra de Mérito Marechal Rondon foi criada pelo decreto lei de nº 30, de 5 de novembro de 1982 e alterada pelas leis: nº 2.262, de 03/03/2010; nº 2.335, de 20/07/2010 e; nº 3.297, de 16/12/2013 e concedida a partir de deliberação de conselho próprio, reconhece cidadãos e instituições que contribuem diretamente para o desenvolvimento, a cultura e a história de Rondônia. A honraria foi instituída para preservar e valorizar o legado de Cândido Rondon, símbolo de fé, coragem e progresso.

Segundo o secretário-chefe da Casa Militar, Valdemir Carlos de Góes, a comenda foi criada para enaltecer os rondonienses, nascidos no estado ou aqueles que escolheram Rondônia para viver e, também reconhecer os protagonistas do desenvolvimento estadual. “Esta honraria valoriza homens e mulheres que ajudaram a construir o desenvolvimento econômico, político, empresarial e cultural de Rondônia. Somos uma terra de pioneiros e esta comenda representa o reconhecimento aos notáveis cidadãos, reforçando o compromisso com o futuro do estado e com a sociedade rondoniense.”

O design da comenda é composto pela efígie de Rondon, pela Cruz dos Templários e pelo contorno do Real Forte Príncipe da Beira, símbolos que representam a identidade histórica do estado e os valores que orientam a atuação das instituições públicas. Entre os agraciados estão autoridades militares, membros do Poder Judiciário, além de representantes de instituições públicas que contribuíram de forma relevante para o fortalecimento de Rondônia.