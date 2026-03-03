60 mil rondonienses ainda não recebem a Tarifa Social de Energia Elétrica por falta de atualização cadastral

Por energisa

A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) vem mudando a vida de milhares de famílias de baixa renda em Rondônia. Desde 2018, quando a Energisa assumiu a distribuição no estado, o número de beneficiados saltou de 43 mil para mais de 123 mil, um crescimento de 185%.

Mesmo assim, cerca de 60 mil famílias que têm direito ao desconto ainda não estão cadastradas. E, na maioria dos casos, por motivos simples: conta de energia no nome de outra pessoa, CadÚnico desatualizado ou falta de informação sobre como solicitar o benefício.

Quem tem direito ao desconto?

Podem solicitar o cadastro na Tarifa Social:

Famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita de até R$ 759;

Beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada);

Pessoas eletrodependentes que utilizam equipamentos elétricos de uso contínuo para tratamento de saúde.

Passo 1: Confira se seus dados estão atualizados

Antes de tudo, é essencial garantir que o CadÚnico esteja atualizado, procedimento realizado nos CRAS da sua cidade. Para quem recebe o BPC, é importante ter o número do benefício em mãos.

Outro ponto fundamental: o titular do CadÚnico deve ser o mesmo titular da conta de energia. Caso não seja, é possível solicitar a troca de titularidade nos canais digitais de atendimento da Energisa, como aplicativo Energisa On e WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673.

Passo 2: Separe os documentos necessários

Para agilizar o processo, tenha em mãos:

Documento oficial com foto;

CPF;

Número do NIS (ou NB, no caso de beneficiários do BPC);

Código do cliente/unidade consumidora (presente na conta de energia);

Telefone de contato;

Folha V7 do CadÚnico;

Para indígenas: RANI.

Em muitos casos, o cliente pode ser incluído automaticamente quando os dados do CadÚnico e da conta de energia estão alinhados.

Bernardo Moreira, gerente de serviços comerciais da Energisa Rondônia, destaca o impacto direto do benefício no orçamento das famílias:

“O desconto faz diferença real no dia a dia. Quando conseguimos incluir uma nova família, estamos ajudando a aliviar preocupações e garantir mais dignidade no orçamento doméstico. Atualizar o CadÚnico e colocar a conta no seu nome são passos rápidos que podem abrir a porta para um benefício que transforma o orçamento familiar”, afirma.