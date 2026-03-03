Dia D de Vacinação mobiliza população e aplica 1.079 doses em Ji-Paraná

Por Natália Pessoa

Publicada em 03/03/2026 às 14h20

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou no último sábado (28) o Dia D de Vacinação no município. A ação foi coordenada pelo Departamento de Atenção Básica e pela Vigilância em Saúde, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e atualizar a caderneta da população.

Durante a mobilização, além da atualização do cartão vacinal conforme o calendário vigente, a vacina contra a Influenza também esteve disponível para toda a população, sem a exigência de grupo prioritário, ampliando o acesso e fortalecendo a prevenção contra a gripe.

Ao todo, 826 pessoas foram vacinadas, resultando na aplicação de 1.079 doses de diferentes imunizantes disponibilizados ao longo da ação.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a prevenção de doenças e a promoção da saúde pública, facilitando o acesso da população às vacinas e fortalecendo as estratégias de imunização no município

A Semusa destaca que a vacinação segue disponível nas Unidades Básicas de Saúde, conforme o calendário vacinal, e orienta a população a manter a caderneta atualizada como medida essencial de proteção individual e coletiva.

