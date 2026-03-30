Deputado Laerte Gomes confirma recurso de R$ 500 mil para fortalecer setor produtivo em Theobroma

Por Juliana Martins

Publicada em 30/03/2026 às 13h50

Deputado estadual Laerte Gomes (PSD) (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) confirmou o pagamento de recurso no valor de R$ 500 mil para a Prefeitura Municipal de Theobroma. O investimento será aplicado na aquisição de implementos agrícolas, com o objetivo de fortalecer o setor produtivo e oferecer melhores condições de trabalho aos produtores rurais do município.



A destinação do recurso atende a uma solicitação feita em parceria com lideranças locais, incluindo o prefeito Gilliard Gomes, o vice-prefeito Edmilson, e os vereadores Dudu e Vanessa, que têm atuado junto ao parlamentar em busca de melhorias para a cidade.



De acordo com o deputado, o investimento representa um avanço importante para o desenvolvimento da região, especialmente no apoio ao homem do campo. “Esse recurso vai contribuir diretamente para o aumento da produção, geração de renda e fortalecimento da economia local, beneficiando quem trabalha diariamente para fazer o município crescer”, destacou.



Com a aquisição dos implementos agrícolas, a Prefeitura de Theobroma poderá ampliar o suporte aos produtores rurais, promovendo mais eficiência nas atividades do campo e incentivando o crescimento sustentável da produção agrícola.



A iniciativa reforça o compromisso do mandato com o desenvolvimento dos municípios rondonienses, especialmente no incentivo ao setor produtivo, considerado essencial para o progresso econômico do estado.



Foto: Thyago Lorentz