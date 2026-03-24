Deputado Edevaldo Neves recebe lideranças do Baixo Madeira para tratar demandas da região

Por Assessoria

Publicada em 24/03/2026 às 14h35

Participaram do encontro Alexsandro Albuquerque e o presidente da Cooperativa de Abatedores de Jacaré do Lago do Cuniã, Ronaldo Rodrigues. Durante a reunião, foram debatidas pautas voltadas ao desenvolvimento local, à valorização das atividades produtivas e à busca de soluções que atendam às necessidades da comunidade.

O momento foi marcado pela escuta das lideranças e pelo compromisso de seguir buscando alternativas que contribuam para o fortalecimento do Baixo Madeira. A reunião reforça a importância do diálogo entre o poder público e os representantes das comunidades, especialmente em pautas ligadas à geração de renda, organização produtiva e melhorias para a população da região.

A iniciativa demonstra a articulação em torno de demandas que impactam diretamente os moradores do Baixo Madeira, uma área de grande relevância social, econômica e ambiental para Rondônia.