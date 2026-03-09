Deputado Delegado Camargo cobra revisão de ICMS sobre energia solar e defende redução de impostos ao consumidor

Por Welik Soares

Publicada em 09/03/2026 às 09h51

O deputado estadual Delegado Camargo protocolou na Assembleia Legislativa de Rondônia uma indicação cobrando do Governo do Estado a reavaliação da cobrança de ICMS incidente sobre a energia solar, especialmente sobre a energia elétrica compensada e aquela consumida no período noturno.

A iniciativa reforça uma posição que o parlamentar tem defendido publicamente: a necessidade de reduzir impostos e taxas que pesam diretamente no bolso do consumidor, além de estimular investimentos em fontes de energia limpa e renovável no estado.

Defesa de energia mais barata para a população

Segundo Camargo, a atual tributação aplicada à energia solar precisa ser revisada, pois pode acabar penalizando justamente os consumidores que investiram em geração própria para reduzir custos com energia.

Para o deputado, o papel do Estado deve ser o de estimular soluções que reduzam o custo de vida da população, e não criar barreiras tributárias que desincentivem novos investimentos no setor.

No documento apresentado, o parlamentar solicita informações detalhadas ao governo estadual sobre a política fiscal aplicada à energia solar em Rondônia, incluindo dados sobre arrecadação, estudos técnicos e eventuais análises de impacto financeiro relacionadas à cobrança do imposto.

Cobrança por transparência e avaliação da política tributária

Entre os questionamentos apresentados pelo deputado está a necessidade de saber como vem sendo aplicada a política de benefícios fiscais para geração de energia solar no estado, além de verificar se existem estudos sobre a possibilidade de ampliar isenções ou reduzir a carga tributária.

O parlamentar também solicitou informações sobre a arrecadação aproximada do ICMS relacionado à energia solar nos últimos anos, bem como se o governo possui análises comparativas com outros estados que já adotaram medidas mais amplas de incentivo ao setor.

Incentivo à energia limpa e desenvolvimento econômico

Na justificativa da indicação, Camargo destaca que a expansão da energia solar representa um avanço importante para a sustentabilidade ambiental, para a diversificação da matriz energética e para o desenvolvimento econômico.

No entanto, segundo ele, a incidência de impostos sobre a energia compensada pode gerar impactos financeiros relevantes aos consumidores que investiram na tecnologia, além de reduzir o ritmo de crescimento do setor.

Por isso, o deputado defende que Rondônia avalie políticas tributárias mais equilibradas, capazes de estimular a geração de energia limpa, atrair investimentos e reduzir custos para a população, mantendo ao mesmo tempo responsabilidade fiscal.

Atuação parlamentar em defesa do contribuinte

Delegado Camargo ressaltou que a iniciativa faz parte do papel constitucional do Legislativo de fiscalizar as ações do Poder Executivo e garantir que as políticas públicas atendam ao interesse da sociedade.

Para o parlamentar, discutir a tributação sobre energia solar é também discutir justiça tributária e alívio no bolso do cidadão, especialmente em um momento em que o custo de vida pesa cada vez mais para as famílias rondonienses.

A proposta agora segue para análise do Governo do Estado, que deverá prestar esclarecimentos sobre a política fiscal aplicada ao setor e a possibilidade de revisão das regras atualmente vigentes.