Defesa Civil reforça atuação com novos equipamentos

Por Assessoria

Publicada em 28/03/2026 às 08h50

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil segue avançando no fortalecimento de suas ações em prol da segurança da população. Com recursos próprios, o órgão realizou a aquisição de novos coletes que serão utilizados pelos agentes nas atividades operacionais, especialmente em situações de enfrentamento a desastres.

Os novos equipamentos visam proporcionar maior identificação, segurança e organização durante as ocorrências, permitindo que as equipes atuem de forma mais eficiente em cenários como enchentes, queimadas, deslizamentos e outras situações de emergência.

De acordo com a coordenação, o investimento reforça o compromisso da Defesa Civil Municipal com a melhoria contínua dos serviços prestados à comunidade, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores e mais agilidade no atendimento à população.

A iniciativa demonstra a responsabilidade da gestão municipal em equipar adequadamente suas equipes, fortalecendo a capacidade de resposta diante de eventos adversos e contribuindo para a proteção de vidas e do patrimônio no município.