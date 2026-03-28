Defesa Civil alerta para risco de alagamentos neste fim de semana

Por Assessoria

Publicada em 28/03/2026 às 08h32

Em razão das chuvas frequentes em Jaru e região, a Defesa Civil Municipal emitiu, na tarde desta sexta-feira (27), um alerta para o risco de inundações e alagamentos.

De acordo com o órgão, com a elevação do nível do rio, além de canais e córregos, há risco iminente de transbordamento. A situação pode afetar comerciantes e moradores dos setores 02 e 03, principalmente nas imediações da Rua Beira Rio.

Diante disso, a orientação é que se necessário os moradores coloquem móveis, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos em locais mais altos, além de guardar documentos importantes, receitas médicas e medicamentos em sacos plásticos, mantendo-os em local de fácil acesso.

A Defesa Civil também recomenda em caso de inundação desligar a chave geral de energia, fechar o registro do botijão de gás e evitar atravessar áreas alagadas, tanto a pé quanto com veículos.

O alerta é válido pelas próximas 48 horas.

Em caso de emergência, os moradores devem entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.