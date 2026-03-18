Curta-metragem “O₂ Puro” terá estreia gratuita com bate-papo em Vilhena no dia 20 de março

Por FOLHA DE VILHENA

Publicada em 18/03/2026 às 11h06

O curta-metragem O₂ Puro será exibido pela primeira vez no próximo dia 20 de março, em Vilhena, em Rondônia. A estreia é gratuita e contará com bate-papo e exposição relacionados à produção.

A exibição acontece às 19h30 no HUBEE, espaço localizado dentro da Faculdade FAVOO, com acesso aberto ao público e estrutura com acessibilidade, incluindo intérprete de Libras.

Produção local e temática

O filme foi produzido por Karla Schmohl e é uma produção independente realizada integralmente em Vilhena, com apoio de iniciativas culturais como a Fundação Cultural de Vilhena e a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

A obra é classificada como ficção científica e teve sua ideia desenvolvida durante o período de queimadas registrado em 2024, abordando elementos inspirados nesse contexto.

O projeto foi viabilizado por meio do edital Anita Pietchaki nº 01/2025, voltado ao incentivo à produção cultural local.

Evento contará com exibição e interação com o público

Além da exibição do curta-metragem O₂ Puro, o evento contará com bate-papo com os realizadores e uma exposição relacionada ao processo de produção.

A proposta é apresentar ao público detalhes da obra e promover a interação entre os criadores e os espectadores.

Serviço

Evento: Estreia do curta-metragem O₂ Puro

Data: 20 de março

Horário: 19h30

Local: HUBEE (na Faculdade FAVOO), em Vilhena

Entrada: Gratuita

A produção integra ações de incentivo ao audiovisual no município e reúne profissionais locais na realização do projeto.