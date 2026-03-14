Criminosos roubam veículo, sofrem acidente durante fuga e fogem para o mato

Por Jaru em ação

Publicada em 14/03/2026 às 08h50

Na noite desta sexta-feira (13), a Polícia Militar foi acionada após um roubo de veículo registrado na Rua tapajos, De acordo com as informações apuradas, indivíduos teriam levado o automóvel da resisdencia da vitima e Após cometerem o crime, os suspeitos fugiram com o veículo, porém durante a fuga acabaram perdendo o controle da direção e se envolveram em um acidente.

Em seguida, os criminosos abandonaram o carro e correram para uma área de mata, tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar compareceu ao local onde estava a vítima para colher informações sobre o ocorrido. Apesar das buscas e patrulhamento realizados nas proximidades, até o momento os suspeitos não foram localizados.

O veículo ficou danificado e a vítima teve prejuízo material. A Polícia Militar segue realizando diligências na tentativa de identificar e prender os envolvidos no crime.