Crateras na lua poderão ser observadas em Porto Velho durante evento

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 16/03/2026 às 12h02

Imagine poder observar o céu, as estrelas e até mesmo as crateras da Lua. Essa será a proposta do projeto “Noites de Observação Astronômica 2026”, que vai permitir que os amantes da astronomia tenham contato direto com equipamentos utilizados na observação do universo.

O projeto é executado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Velho (Sema), em parceria com a Universidade Federal de Rondônia (Unir). A atividade acontecerá mensalmente, sempre no período noturno, na Praça Jacques Demolay, localizada na rua Senador Álvaro Maia, nº 310, bairro São João Bosco, na região central da capital.

A primeira edição será realizada no dia 21 de março, a partir das 19h, e contará com experiências de observação do céu por meio de telescópios, além de atividades voltadas à divulgação científica. A proposta é promover aprendizado prático em ciência e astronomia, estimulando a curiosidade de crianças, jovens e adultos.

De acordo com o pesquisador Raul Pomer, responsável pela organização do evento, essa é uma oportunidade para a população conhecer mais de perto uma ciência que estuda a imensidão do universo.

“Falar sobre astronomia é muito importante, pois é um tema fascinante que, às vezes, acaba ficando pouco presente em Porto Velho. Será uma oportunidade para que a população veja como funciona um telescópio, conheça um meteorito e tenha contato com essa ciência tão interessante”, explicou.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Vinicius Miguel, o projeto demonstra a importância das parcerias institucionais que vêm sendo fortalecidas pelo município nos últimos anos, ampliando o acesso da população ao conhecimento científico.

“Quando levamos o conhecimento científico mais perto da sociedade, automaticamente ampliamos as oportunidades e melhoramos a qualidade de vida de uma região. Por isso, parcerias como essa com a Unir são fundamentais. Todos estão convidados”, destacou o secretário.

A entrada é gratuita e não é necessário realizar inscrição prévia para participar.