CRAS São Francisco realiza atividades com crianças, adolescentes e idosos do SCFV

Por Natália Pessoa

Publicada em 13/03/2026 às 14h26

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), realizou nesta semana atividades com os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) atendidos pelo CRAS São Francisco.

Durante o encontro com as crianças e adolescentes dos grupos Turminha do Bem e Os Incríveis, foi trabalhado o tema “Mulheres que cuidam de mim”, com o objetivo de estimular a reflexão sobre a importância das mulheres que fazem parte do cotidiano e do desenvolvimento das crianças.

A atividade buscou incentivar o reconhecimento e a valorização de figuras femininas que desempenham papéis fundamentais na vida dos participantes, como mães, avós, tias, irmãs, professoras e cuidadoras. Ao refletirem sobre essas relações, as crianças são estimuladas a desenvolver sentimentos de gratidão, respeito e reconhecimento por quem contribui com seu cuidado, proteção e formação.

Já com o grupo da terceira idade “Vidas que Inspiram”, o encontro abordou o tema autocuidado no dia a dia, destacando a importância de práticas simples para promover mais qualidade de vida.

Durante a atividade, os participantes receberam orientações sobre atitudes cotidianas que contribuem para o bem-estar físico, mental e emocional. As práticas de autocuidado são especialmente importantes para a população idosa, pois ajudam a manter a saúde, a autonomia e a qualidade de vida, prevenindo problemas e promovendo mais equilíbrio na rotina.

As ações fazem parte do trabalho desenvolvido pelo CRAS São Francisco no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de atividades que estimulam a convivência, a troca de experiências e o desenvolvimento social dos participantes.