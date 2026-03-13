CRAS promove jantar especial em homenagem às mulheres

Por Assessoria

Publicada em 13/03/2026 às 14h51

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), realizou um jantar especial em homenagem às mulheres atendidas pelos serviços socioassistenciais do município.

O momento foi marcado por integração, acolhimento e valorização das participantes, proporcionando um espaço de convivência e fortalecimento de vínculos entre as mulheres da comunidade.

Durante o encontro, as participantes puderam compartilhar experiências, celebrar conquistas e desfrutar de um momento de lazer e confraternização, reforçando a importância do cuidado, da autoestima e do protagonismo feminino.

A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal em promover ações que valorizem as mulheres, fortalecendo os laços comunitários e incentivando a participação social.

A Prefeitura de Guajará-Mirim segue trabalhando para desenvolver políticas públicas que promovam inclusão, respeito e qualidade de vida para toda a população.