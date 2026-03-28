CRAS Jardim dos Migrantes promove encontro do PAIF com famílias acompanhadas pelo serviço

Por Natália Pessoa

Publicada em 28/03/2026 às 08h29

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), realizou nesta semana mais um encontro mensal com as famílias acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Jardim dos Migrantes.

A atividade reuniu participantes em um momento de diálogo, aprendizado e fortalecimento de vínculos, abordando temas importantes relacionados à realidade das famílias atendidas pela rede de assistência social.

Com o tema “Benefícios sociais x desenvolvimento a longo prazo”, o encontro promoveu reflexões sobre os direitos das famílias em situação de vulnerabilidade social e a importância dos benefícios socioassistenciais como um apoio fundamental para garantir proteção e dignidade.

Durante a atividade, também foi reforçada a importância de compreender que esses benefícios têm caráter complementar e não permanente, estimulando os participantes a refletirem sobre o desenvolvimento pessoal, social e o planejamento de um futuro mais estável e autônomo.

Os encontros do PAIF fazem parte das ações contínuas desenvolvidas pelos CRAS do município e têm como objetivo fortalecer os vínculos familiares e comunitários, além de orientar as famílias sobre seus direitos e possibilidades de superação das situações de vulnerabilidade social.