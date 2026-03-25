CRAS Jardim dos Migrantes promove atividade sobre autoconhecimento com crianças do grupo Mundo Mágico

Por Natália Pessoa

Publicada em 25/03/2026 às 15h15

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), realizou uma atividade voltada ao fortalecimento do desenvolvimento pessoal e social de crianças atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

A ação foi promovida pelo CRAS Jardim dos Migrantes e reuniu as crianças do grupo Mundo Mágico em um encontro realizado nas dependências da Igreja Assembleia de Deus, localizada no bairro Copas Verdes.

Com o tema “Autoconhecimento – Eu Sou Único e Especial”, a atividade teve como objetivo incentivar as crianças a desenvolverem a percepção sobre si mesmas, estimulando o reconhecimento de sua identidade, emoções, características individuais e o papel de cada uma no convívio em grupo.

Durante o encontro, foi utilizada uma metodologia lúdica e participativa, com brincadeiras dirigidas e dinâmicas interativas que estimularam a expressão, a socialização e o fortalecimento de vínculos entre os participantes.

De acordo com a equipe responsável pela atividade, iniciativas como essa são importantes para contribuir com o desenvolvimento integral das crianças, fortalecendo aspectos emocionais, sociais e de convivência.

O encontro também proporcionou um ambiente acolhedor e educativo, reforçando o papel do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no acompanhamento e na promoção do bem-estar das crianças atendidas pela rede de assistência social do município.