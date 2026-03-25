Corujão amplia atendimento e desafoga unidades em Porto Velho; Com consultas à noite, estratégia facilita acesso para trabalhadores, reduz filas

Por Jhon Silva

Publicada em 25/03/2026 às 08h25

Com consultas à noite, estratégia facilita acesso para trabalhadores, reduz filas e melhora o fluxo nas unidades de saúde

O Corujão da Saúde tem transformado essa realidade ao oferecer atendimentos em horário estendido e melhora o fluxo nas unidades de saúde

Depois de um dia inteiro de trabalho, é à noite que muitos encontram a chance de cuidar da saúde. O Corujão da Saúde tem transformado essa realidade ao oferecer atendimentos em horário estendido, alcançando principalmente quem não consegue buscar assistência durante o dia.

Na unidade Hamilton Gondim, na zona Leste, o movimento noturno mostra o impacto direto da iniciativa. Pacientes chegam com dores, cansaço e outras demandas básicas e encontram atendimento médico, pediátrico e odontológico, além de outros serviços essenciais.

O diretor da unidade, Alex Assunção, resume a importância do serviço para a população. “O Corujão ampliou o acesso, principalmente para trabalhadores que só conseguem atendimento à noite. Aqui oferecemos consultas básicas, atendimento médico, pediátrico e odontológico, garantindo cuidado para quem mais precisa.”

Ele também explica como o serviço contribui para a organização da rede. “O Corujão atende casos mais leves, enquanto as UPAs ficam com situações mais graves. Isso ajuda a reduzir a sobrecarga e torna o atendimento mais ágil para todos.”

Os dados evidenciam a capacidade das equipes e mostram como a estratégia contribui para reduzir filas

Ao longo do último ano, o Corujão registrou um volume expressivo de atendimentos, com média mensal significativa e grande número de pacientes atendidos por noite. Os dados evidenciam a capacidade das equipes e mostram como a estratégia contribui para reduzir filas, melhorar o fluxo nas unidades e tornar o atendimento mais ágil.

O prefeito Léo Moraes destaca o alcance da iniciativa. “O Corujão foi pensado para garantir atendimento a quem não consegue buscar uma unidade durante o dia. É uma forma de ampliar o acesso e levar dignidade à população.”

Já o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, ressalta os impactos na rede. “O serviço ajuda a desafogar as UPAs, organiza o fluxo de atendimentos e garante mais rapidez e qualidade na assistência à população.”

A unidade Hamilton Gondim fica localizada na Avenida José Amador dos Reis, entre a Rua Aruba e a Avenida Rio de Janeiro, bairro Tancredo Neves. O Corujão da Saúde acontece de segunda a sexta-feira, das 18h à meia-noite.