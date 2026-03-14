Corregedoria realiza primeira série de correições de 2026 no interior do estado

Por TJ-RO

Publicada em 14/03/2026 às 11h15

A Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) promoveu, nesta semana, a primeira série de correições de 2026 em cidades do interior de Rondônia. As ações ocorreram em Alta Floresta D'Oeste, Santa Luzia D'Oeste, Nova Brasilândia D'Oeste e Rolim de Moura, sob a liderança do corregedor-geral de Justiça, desembargador Glodner Luiz Pauletto, e acompanhamento da juíza auxiliar da Corregedoria, Roberta Cristina Macedo.

A visita, coordenada também pela Divisão de Correição Permanente, incluiu repasse de orientações sobre boas práticas, com ênfase no cumprimento das Metas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da busca pelo Prêmio CNJ de Qualidade.

O roteiro das correições também contemplou reuniões com diversas instituições do sistema de Justiça, como a Defensoria Pública, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil.

As correições são fundamentais para a orientação e fiscalização das unidades judiciais, assegurando a regularidade dos procedimentos e a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade.

Além disso, a iniciativa fortalece o diálogo entre a Corregedoria, magistrados(as), servidores(as) e demais colaboradores, promovendo transparência ainda mais excelência na Justiça estadual.

Cronograma de correições deste ano

A próxima etapa de correições está prevista para acontecer entre os dias 13 e 17 de abril no Cone Sul do estado, percorrendo os municípios de Vilhena, Colorado do Oeste e Cerejeiras.

No mês de maio, a equipe de correição chega a Cacoal, Espigão do Oeste e Pimenta Bueno. Já em junho, passam por correições as unidades de Ji-Paraná, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste e Jaru.

No segundo semestre, as atividades seguem para Costa Marques, São Miguel do Guaporé, Alvorada e São Francisco. No mês de agosto, é a vez de Ariquemes, Machadinho D’ Oeste e Buritis. Já em setembro, passam por correição as comarcas de Nova Mamoré e Guajará-Mirim.