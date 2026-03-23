Corpo é encontrado em propriedade rural na linha MA-32

Por machadinhoonline

Publicada em 23/03/2026 às 13h50

Na manhã desta segunda-feira (23), um corpo foi encontrado em uma propriedade rural localizada na linha MA-32, a aproximadamente 8 quilômetros de Machadinho D’Oeste.

De acordo com informações preliminares, o local não possui morador fixo. O corpo foi localizado pelo arrendatário da propriedade, que esteve na área para realizar atividades de rotina, momento em que foi salgar o cocho e se deparou com a situação.

Há indícios de que o corpo estaria no local há aproximadamente três dias.

A perícia técnica foi acionada e deve realizar os trabalhos necessários para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias da morte.

Até o momento, não há confirmação sobre a identidade da pessoa encontrada. O caso segue em apuração e novas informações devem ser divulgadas em breve.