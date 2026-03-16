Cooperação técnica busca agilizar a realização de obras municipais em Porto Velho

Por Emily Costa

Publicada em 16/03/2026 às 16h42

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações (SMCL), iniciou tratativas com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para avaliar a possibilidade de cooperação técnica voltada ao aprimoramento da elaboração de projetos de engenharia, arquitetura e áreas relacionadas utilizados nas obras públicas do município.

A proposta busca apoio técnico da instituição para fortalecer a qualidade dos projetos e ampliar a eficiência no planejamento das intervenções municipais, com uso de ferramentas tecnológicas que permitem maior controle das etapas, redução de falhas e melhor organização das informações técnicas.

Um dos principais pontos em discussão é a implantação da metodologia BIM (Building Information Modeling). A tecnologia utiliza modelos digitais que concentram dados completos da obra, reunindo informações de projeto, estrutura, materiais, prazos e custos em um único ambiente virtual. O sistema permite visualizar com mais precisão cada etapa da construção antes mesmo do início da execução.

Segundo o secretário da pasta, Márcio Gabriel, a iniciativa busca modernizar a forma como o município planeja suas obras. “Estamos buscando alternativas junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para avaliar uma parceria voltada à elaboração de projetos de engenharia, arquitetura e áreas relacionadas, com foco na implantação da metodologia BIM. A iniciativa pode tornar o planejamento das obras públicas mais eficiente e contribuir para dar mais agilidade aos processos da administração municipal”.

A cooperação em análise prevê, além do apoio técnico do Senai na estruturação de projetos, a capacitação do pessoal das carreiras técnicas e assessoria e implantação de sistemas e softwares de planejamento e gestão de obras públicas, o que deve garantir mais celeridade e sustentabilidade na entrega de obras públicas municipais.

A iniciativa integra os objetivos da gestão do Prefeito Léo Moraes que é a modernização dos processos administrativos e qualificação do planejamento das obras públicas, com foco na eficiência na aplicação dos recursos e na melhoria dos serviços prestados à população.