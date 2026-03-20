Conta de Energia: Saiba como realizar a autoleitura do medidor de energia

Por ENERGISA

Publicada em 20/03/2026 às 10h45

A Energisa orienta os consumidores, principalmente para quem vive nas áreas rurais e de difícil acesso, para que adotem a prática da autoleitura como uma forma de evitar a emissão de faturas baseadas pela média de consumo. Aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o método da “fatura média” ocorre sempre que surgem circunstâncias que impeçam a leitura convencional do medidor de energia pelo leiturista. Além disso, a autoleitura pode ser uma maneira eficaz de os clientes exercerem um controle mais preciso sobre seu consumo de energia.

Em Rondônia, a autoleitura da conta de energia vem ganhando cada vez mais adesão. Em 2025, foram registradas cerca de 10,6 mil autoleituras, um crescimento de mais de 55% em relação a 2024, quando foram contabilizadas 6,7 mil.

A funcionalidade permite que o próprio cliente informe a leitura do medidor pelo aplicativo Energisa On ou outros canais digitais. A ferramenta é especialmente útil para moradores da zona rural ou de locais com dificuldade de acesso ao medidor.

Como fazer a autoleitura

Edmundo Nogueira, coordenador de Leitura e Cadastro da Energisa Rondônia, explica que o processo de autoleitura é simples e pode ser feito até três dias antes da data de leitura indicada na conta de energia e reforça que os clientes precisam informar à Energisa o número exato que aparece no visor do medidor de energia elétrica.

“Para que o procedimento seja efetivamente cadastrado na Energisa, é fundamental fazer a leitura no dia certo, observando o número exato que aparece no visor do padrão de energia para evitar erros na emissão da fatura”, destaca, Edmundo

Para informar a autoleitura, a Energisa oferece opções rápidas, eficazes e seguras. Os clientes podem comunicar a distribuidora por meio dos seguintes canais:

Aplicativo Energisa On, acessando a opção “Serviços” e depois o ícone “Informar leitura”.

Aqueles que preferem usar o site da empresa, podem fazê-lo através da Agência Digital.

Além disso, a empresa também oferece a opção de informar a leitura por telefone, ligando para o 0800 647 0120 (call center) ou enviando mensagem para o (69) 99358-9673 (whatsApp da Gisa).